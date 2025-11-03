Progetto WindRunner partnership tra Radia e Atitech

- pubblicità -

Radia, la società aerospaziale internazionale che sta sviluppando il più grande aereo cargo al mondo, “WindRunner”, annuncia l’avvio di una collaborazione strategica con Atitech, il principale fornitore indipendente di servizi MRO nella regione EMEA con sedi a Napoli, Roma e Olbia e un portafoglio di oltre 100 clienti tra compagnie aeree, enti governativi, lessors e proprietari di business jet.

La partnership prevede la fornitura di servizi di manutenzione, riparazione e revisione, nonché di ingegneria e supporto alla linea di assemblaggio finale di Radia. Atitech sarà responsabile di garantire la disponibilità e l’affidabilità di “WindRunner” per tutta la durata del programma.

La società guidata da Gianni Lettieri entra così a far parte di una rete di partner di alto livello che supporta Radia nello sviluppo e nella realizzazione dell’aereo cargo. Questa rete, che comprende aziende aerospaziali del calibro di Leonardo, MA Group, Aciturri e Aeronnova Aerospace, rafforza la base industriale europea di Radia e amplia le sue capacità di fornire soluzioni innovative e di alta qualità per il settore aerospaziale.

“Atitech rappresenta il meglio delle competenze ingegneristiche e manutentive europee”, ha affermato Giuseppe Giordo, Presidente e CEO delle operazioni italiane di Radia. “La loro esperienza nella manutenzione di aeromobili complessi è perfettamente in linea con il nostro obiettivo di garantire la disponibilità di WindRunner per missioni commerciali, di difesa e umanitarie in tutto il mondo”.

“Siamo onorati di supportare l’innovativo programma WindRunner di Radia”, ha affermato Gianni Lettieri, Presidente e CEO di Atitech. “Questa collaborazione riunisce due aziende dedite all’innovazione, ponendo Atitech nella posizione di contribuire allo sviluppo e al sostegno di una nuova classe di aerei di grandi dimensioni, essenziale per la transizione energetica globale e la mobilità”.