“Quali sono gli strumenti utilizzati dalle aziende per attrarre personale informatico?”: Techyon pubblica una nuova analisi per supportare le aziende nell’attrazione di profili tech.

L’analisi: “IT Candidate Attraction”

Continua a crescere la domanda di profili informatici altamente specializzati in Italia. Secondo il Bollettino di Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, nel trimestre ottobre-dicembre 2022 si prevedono più di 40mila entrate di professionisti STEM nelle aziende.

Fenomeni quali l’avvento del metaverso contribuiscono ad accrescere ulteriormente il bisogno avvertito dalle aziende di arricchirsi di risorse e strumenti sempre più all’avanguardia. Tale bisogno si scontra però con due importanti elementi: carenza nelle aziende di strumenti idonei a valutare competenze sempre più evolute, tecniche e specifiche e oggettiva scarsità numerica di professionisti informatici sul mercato del lavoro. Sempre secondo Unioncamere – ANPAL, solo in ottobre la difficoltà di reperimento di professionisti STEM superava il 50%.

Partendo da queste considerazioni Techyon, il primo Head Hunter esclusivamente specializzato nella ricerca e selezione di professionisti senior e manager nel segmento Information Technology, ha condotto un’analisi sugli strumenti maggiormente utilizzati dalle aziende per attrarre personale informatico, con l’obiettivo di produrre uno strumento utile per l’attività di attraction dei perfetti candidati IT.

I risultati

L’indagine di Techyon ha coinvolto un campione di professionisti informatici attivi nel mercato del lavoro con diversa funzione e un panel di aziende variamente strutturate e operanti su tutto il territorio nazionale in settori diversificati. Alcuni dati ottenuti sono stati poi posti a confronto con i dati raccolti nel 2021 (Analisi e ricerche di Techyon), evidenziando elementi di continuità, novità e tendenze.

Nuova visione dello smart working, differenti punti di vista tra i due campioni sulle motivazioni che spingono i professionisti IT ad accettare una proposta di lavoro, diverse opinioni sul tema retribuzione (“A parità di retribuzione, cosa spinge un candidato IT a scegliere un’azienda piuttosto che un’altra?”): tutto ciò emerge dai risultati ottenuti.

L’intero documento è scaricabile gratuitamente qui.