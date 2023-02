Quando ti manca il fiato, Gianluca Grignani torna a Sanremo. Cafiero lo accompagnerà alla chitarra.

GIANLUCA GRIGNANI è in gara al 73° Festival di Sanremo con il brano “QUANDO TI MANCA IL FIATO” (Falco a Metà / Sony Music). Nella serata di venerdì 10 febbraio, dedicata alle cover, duetterà con l’amica e collega ARISA portando sul palco “DESTINAZIONE PARADISO”, l’iconico brano, rimasto nella memoria di più generazioni, che Gianluca presentò al Festival nel 1995.

Dirige l’orchestra del Festival di Sanremo per Gianluca Grignani il Maestro Enrico Melozzi, che ha cofirmato con il cantautore il brano “Quando ti manca il fiato”.

Pre-save del brano: https://forms.sonymusicfans.com/campaign/gianluca-grignani-0h1inhxaxqpl1aj0mvhemu/.

La foto della copertina è stata scattata da SteBrovettoPh. Grafiche Francesco Farina.

Gli outfit di Gianluca Grignani al Festival di Sanremo sono firmati John Richmond.

Tra gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2023, Grignani è uno dei più ascoltati su Spotify dove conta oltre 3.500.000 ascoltatori mensili, risultato dovuto anche al grande successo che il cantautore riscuote nei paesi dell’America Latina (la versione spagnola de “La mia storia tra le dita”, per esempio, vanta quasi 250.000.000 di stream).

Il cantautore elettrico torna sul palco del Teatro Ariston dopo averlo calcato per 6 volte in gara e 2 volte in qualità di ospite. Nel 1995 partecipa nella categoria Nuove Proposte con il brano “Destinazione paradiso” (anche se nel 1994 era stato già presentato alle selezioni di Sanremo Giovani con il singolo “La mia storia tra le dita”), nel 1999 è in gara nella sezione Big con “Il giorno perfetto”. Due anni più tardi, nel 2002, è al Festival di Sanremo con “Lacrime dalla Luna”, mentre nel 2006 presenta il brano “Liberi di sognare”. Calca il palco del Teatro Ariston esibendosi nel 2008 con il brano “Cammina nel Sole” e nel 2015 con “Sogni infranti”.

Nel 2012 torna a Sanremo nella serata dei duetti come ospite di Pierdavide Carone con cui canta “Nanì”, prodotta e diretta da Lucio Dalla. A febbraio 2022 è al fianco di Irama con cui duetta sulle note di “La Mia Storia Tra Le Dita”, il brano con cui ha esordito nel 1994.

Ha all’attivo dieci album di inediti. Il suo singolo “La fabbrica di plastica”, contenuto nell’album omonimo del 1996, che è stato recentemente celebrato con un grande concerto al Fabrique di Milano, è stato decretato da un sondaggio della rivista Rolling Stones Italia (2016) miglior brano rock italiano di sempre.

www.gianlucagrignani.it

www.facebook.com/grignanigianluca/ – www.instagram.com/gianlucagrignaniofficial/ – www.twitter.com/grignanipage

www.youtube.com/channel/UColz1FbIlymB0lfzhESxtow

Cafiero accompagnerà alla chitarra Gianluca Grignani, in gara al Festival di Sanremo con il brano “Quando ti manca il fiato”. Un privilegio per l’artista che da anni è membro della band di Grignani e al quale è legato da una sincera stima e amicizia. Dopo l’esperienza a Sanremo 2015, sempre in veste di chitarrista accanto al cantautore milanese, Cafiero è pronto a calcare nuovamente il palcoscenico dell’Ariston per una performance travolgente.

Gianluca Grignani presenterà al Festival “Quando ti manca il fiato”, un brano intimo e dirompente che evidenzia la singolare poeticità del cantautore, capace di toccare il cuore. Fin dal suo esordio, avvenuto nel 1994 a Sanremo Giovani con “La mia storia tra le dita”, Gianluca Grignani ha sempre dimostrato un ingegno naturale nel saper narrare i sentimenti e nel tradurre le emozioni in musica. E, anche in questa occasione, la vera rock star della 73esima edizione del Festival della canzone italiana è pronta a raccontarsi senza filtri, avvalendosi del supporto musicale di Cafiero che incarna una globalità artistica dal talento indiscusso.

Cafiero ha dichiarato: “E’ un onore accompagnare Gianluca Grignani su quel palco con “Quando ti manca il fiato”, una canzone coraggiosamente sincera… come la sua anima e come la mia”.

Cafiero vanta una carriera illustre caratterizzata da una vasta esperienza live, non solo in Italia ma anche in Europa e in America, e da una serie di collaborazioni prestigiose. Il chitarrista, abile nello spaziare tra differenti generi musicali, desta interesse anche come cantautore, per l’efficacia dei testi, per l’elegante timbro di voce e il sound corposo e attraente.