Raccolta pubblicitaria, a gennaio segno positivo solo grazie a digitale e OTT.

da PrimaOnLine

Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia inizia l’anno con un segno positivo +1.3% rispetto a gennaio 2021. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti “Over The Top” (OTT), l’andamento del mese di gennaio 2022 risulta -2.2%.

“Il mese di gennaio esordisce con un lieve segno positivo ed è l’undicesimo mese consecutivo di crescita, seppure contenuta, come era successo a Dicembre. – ha dichiarato Alberto Dal Sasso, Adintel Mediterranean Cluster Leader di Nielsen – Ci si può aspettare un febbraio che confermi una crescita in linea con i trend”.

Con la chiusura del primo trimestre si ipotizza ancora uno scenario attendista per il mercato Pubblicitario – sottolinea Dal Sasso – Difficile fare previsioni per i mesi successivi visto il contesto macroeconomico e geopolitico in forte peggioramento. Sicuramente gli effetti economici della guerra in Ucraina si faranno sentire anche sul mercato, in quale misura dipenderà dall’evoluzione e dalla sua durata.