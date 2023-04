Rapporto Istat su competitività settori produttivi, martedì 4 al Politecnico di Milano.

Martedì 4 aprile 2023, alle 10,30, l’Istat presenta l’edizione 2023 del Rapporto sulla competitività dei settori produttivi nell’aula Carlo De Carli del Politecnico di Milano, anche in diretta streaming.

Nel corso dell’evento, organizzato in collaborazione con il Politecnico, si illustrano come ogni anno i principali contenuti del Rapporto, edito e curato dall’Istat, che fornisce un quadro informativo dettagliato sulla struttura, la performance e la dinamica del sistema produttivo italiano.

L’undicesima edizione del Rapporto vede la luce in una fase ciclica caratterizzata da persistenti segnali di incertezza sulle prospettive del quadro economico nazionale e internazionale, visibili a un’analisi sia macro sia microeconomica. Le conseguenze del conflitto russo-ucraino sui corsi delle materie prime (non solo energetiche) continuano a condizionare gli equilibri economici internazionali e a sostenere spinte inflazionistiche che, almeno in Europa, non si sperimentavano da alcuni decenni. La crisi energetica, inoltre, si è innestata su un tessuto produttivo già colpito dalle conseguenze della pandemia, i cui effetti sono ancora da valutare a pieno.

Il volume si articola in quattro parti: una prima sezione introduttiva e tre capitoli.

Il primo capitolo presenta l’attuale contesto del quadro macroeconomico con particolare riferimento al ritorno dell’inflazione nel ciclo economico italiano e internazionale. Il capitolo due entra nel dettaglio degli aspetti relativi alla competitività e alla dinamica dei singoli settori produttivi. Infine, l’ultimo capitolo analizza l’impatto della pandemia da Covid-19 e della crisi energetica sulle imprese.

Il Rapporto è accompagnato da un’appendice statistica che valorizza l’ampia informazione disponibile sui settori economici. Per ciascun comparto viene offerta una base dati di oltre 70 indicatori, ove possibile in serie storica e con dettagli settoriali, territoriali, dimensionali e per varie tipologie d’impresa. Nel corso degli anni tali database sono stati progressivamente arricchiti con informazioni provenienti dai registri statistici sulle imprese e relative alla forza lavoro interna alle imprese, agli scambi con l’estero, ai gruppi aziendali, alla presenza sul territorio.

L’apertura dei lavori è affidata a Donatella Sciuto (Rettrice Politecnico di Milano) e a Monica Pratesi (Direttrice Dipartimento per la produzione statistica, Istat).

Presentano il Rapporto Stefano Costa e Claudio Vicarelli (entrambi del Dipartimento per la produzione statistica, Istat).

A seguire la tavola rotonda con la partecipazione di Lucia Tajoli (Professore ordinario del Politecnico di Milano School of Management), Fedele De Novellis (Senior Economist, Partner REF- Ricerche) e Marco Spinetto (Global Head Regulatory Affairs Pirelli Tyre).

L’incontro è moderato da Davide Colombo (Direttore centrale per i rapporti esterni, le relazioni internazionali, l’ufficio stampa e il coordinamento del Sistan, Istat).

Conclude Stefano Menghinello (Direttore centrale per l’analisi e la valorizzazione nell’area delle statistiche economiche e per i fabbisogni del piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR, Istat).