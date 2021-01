Rating di legalità tre stelle alla Pc Distribution Spa

La Pc Distribution Spa (azienda di distribuzione di telefonia e proprietaria del marchio Power X) ha ricevuto ufficialmente il Rating di legalità con il punteggio di tre stelle.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 19 gennaio 2021, ha esaminato la domanda per l’attribuzione del Rating di legalità depositata lo scorso 13 novembre 2020.

In base alle dichiarazioni rese, nonché all’esito delle valutazioni effettuate, sono state deliberate le tre stelle. L’impresa sarà inserita nell’elenco previsto dall’art. 8 del Regolamento. Ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Regolamento, il Rating di legalità ha durata di due anni ed è rinnovabile su richiesta.

Soddisfatto della delibera l’amministratore unico della Pc Distribution, Pasquale Cassese: «La soddisfazione è che in un territorio così difficile come il nostro ci sono aziende come le mie che rappresentano bene a livello di legalità e trasparenza l’impresa del made in Italy. È stato premiato il nostro sforzo apponendo un sigillo sulla nostra professionalità».