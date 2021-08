Reddito di cittadinanza, Inps: a Napoli più percettori che in Lombardia e Piemonte.

A Napoli sono 182.305 i nuclei familiari che a luglio hanno percepito il reddito o la pensione di cittadinanza, un numero superiore ai nuclei percettori dell’intera Lombardia (107.890) sommati con quelli del Piemonte (74.213). E’ quanto emerge dall’Appendice statistica dell’Osservatorio Inps sul Reddito e la pensione di cittadinanza.

Le famiglie napoletane con il sussidio prendono in media 644,77 euro mentre la media nazionale è di 548,59 euro. La media del sussidio al Nord è di 476,32 euro.

Nel Nord i percettori nel complesso a luglio erano 302.400 (a fronte di oltre 291.000 nella sola Campania) per 431.046 persone coinvolte. Al Centro le famiglie con il sussidio a luglio erano 215.270 per 431.046 persone coinvolte mentre al Sud le famiglie con il Reddito o la pensione di cittadinanza erano 858.267 per 2.045.072 persone coinvolte. (ANSA).