Reggia di Caserta, online la gara per la tutela del bosco storico e delle strutture architettoniche della reale tenuta di San Silvestro.

Assicurare migliori standard di gestione, sicurezza, fruizione e conservazione del Bosco storico e delle strutture architettoniche della Reale Tenuta di San Silvestro, nell’ambito del complesso del Parco della Reggia di Caserta. Con questo obiettivo Invitalia, in qualità di Centrale di Committenza per il Ministero della Cultura – Reggia di Caserta, ha pubblicato la procedura di gara per affidare i servizi di ingegneria e architettura e altri servizi, per un valore massimo complessivo di quasi 425 mila euro.

In particolare, l’appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni:

Servizi di ingegneria e architettura: redazione della progettazione esecutiva, comprensiva del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, finalizzata al restauro del muro perimetrale del Bosco e alla manutenzione ordinaria del Casino e delle sue pertinenze. Servizio di redazione del Piano di Gestione Forestale: redazione del Piano, comprensivo di indagini Visual Tree Assessment (VTA), finalizzato alla conservazione e cura del patrimonio vegetale e al miglioramento dello stato di conservazione del bosco, favorendo la sua diversità floristica (arborea, arbustiva e erbacea). Servizio di rilievo: redazione di un Piano della Conoscenza, inclusa tutta la documentazione di rilievo, analisi e valutazione dello stato di conservazione della Reale Tenuta di San Silvestro con restituzione, in ambiente BIM e GIS, della relativa cartografia.

La procedura rientra nel più ampio programma degli “Interventi di restauro e valorizzazione del complesso del Parco della Reggia di Caserta”, inseriti nell’ambito dell’investimento PNRR “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” (M1C3 – I2.3). La misura PNRR punta a migliorare la qualità della vita, facendo leva sui beni culturali e promuovendo, in particolare, un’ampia azione di rigenerazione dei parchi e giardini storici come poli di “bellezza pubblica” e luoghi identitari per le comunità urbane e come fattori chiave nei processi di rigenerazione urbana.

I sopralluoghi potranno essere svolti prenotando l’appuntamento, entro il 14 giugno 2023, esclusivamente tramite la piattaforma telematica.

La scadenza della procedura di gara è fissata per il 26 giugno 2023.

Tutti i dettagli sono disponibili sulla piattaforma Invitalia Gare Telematiche – InGaTe .