Relazione Annuale Enpaia 2020 lunedì 9 al Senato.

Lunedì 9 novembre, alle ore 10.00, si terrà la presentazione della seconda Relazione Annuale 2020 della Fondazione Enpaia, l’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura, in diretta streaming dalla Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva in Roma. L’obiettivo è quello di fare il punto sull’andamento del settore, considerando che l’agricoltura italiana ricopre un ruolo fondamentale nell’economia dell’Unione Europea: nel 2019 il valore della produzione agricola a prezzi correnti, pari a 56,6 miliardi di Euro, poneva l’Italia al terzo posto dietro alla Francia (75,4 miliardi di Euro) e alla Germania (57,0 miliardi di Euro).

Prenderanno parte all’evento: Giorgio Piazza, Presidente Fondazione Enpaia; Roberto Diacetti, Direttore Generale Fondazione Enpaia; Pier Paolo Baretta, Sottosegretario al Ministero dell’Economia e Finanze; Stanislao Di Piazza, Sottosegretario al Ministero del Lavoro; Sergio Puglia, Presidente della Commissione Bicamerale Enti Gestori Previdenziali; Alberto Oliveti, Presidente ADEPP; Giovanni Mininni, Segretario Generale Flai Cgil; Maurizio Gardini, Presidente Confcooperative.

Sarà possibile seguire l’evento esclusivamente on-line in diretta streaming collegandosi al seguente link:

