Relazione Organo di Vigilanza Tim martedì 28 alla Camera

Martedì 28 maggio, alle ore 11.00, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio della Camera dei Deputati, si terrà la presentazione della Relazione Annuale 2024. Attività e risultati del 2023 – Piano attività 2024 dell’Organo di vigilanza TIM, con l’obiettivo di illustrare gli incarichi svolti e i principali risultati raggiunti nel 2023 dall’Organo di vigilanza sulla parità di accesso alla rete TIM (OdV) nell’ambito della tutela dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, ed evidenzia la programmazione delle attività pianificate per il 2024, in gran parte dedicate a fornire il necessario supporto tecnico all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Prenderanno parte all’evento: Antonio Martusciello, Presidente dell’Organo di Vigilanza sulla Parità di accesso alla rete TIM; Adolfo Urso, Ministro per le Imprese e il Made in Italy; Federico Freni, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze; Alberta Figari, Presidente TIM; Giacomo Lasorella, Presidente AGCOM.