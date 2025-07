Resto al Sud 2.0, firmato decreto attuativo

- pubblicità -

“La firma del decreto attuativo di ‘Resto al Sud 2.0.’, rappresenta un passaggio fondamentale per tanti giovani che vogliono rimanere, investire e costruire il proprio futuro nel Mezzogiorno. Siamo soddisfatti che le nostre richieste – è di pochi mesi fa un nostro affare assegnato – siano state recepite. Abbiamo ottenuto 800 milioni di euro per resto al sud 2.0 e l’Auto Impego, strumento concreto, moderno e accessibile, che finalmente parla la lingua delle nuove generazioni. Tra le principali novità, i voucher a fondo perduto fino a 40.000 euro, che possono arrivare a 50.000 euro per chi investe in digitale o sostenibilità; i contributi fino al 75% delle spese ammissibili, con tetti più alti rispetto al passato per favorire imprese più strutturate; il tutoraggio gratuito e professionale, fino a 5.000 euro per ogni progetto, per non lasciare nessuno solo. Una risposta concreta per sostenere i ragazzi che hanno idee, a chi vuole restare ma ha bisogno di un Paese che ci creda davvero”.

Così il senatore Gianluca Cantalamessa, capogruppo della Lega in commissione Attività produttive.