Riconoscimento per le imprese martedì 14 a Forio d’Ischia a cura di Confesercenti.

Si terrà martedì prossimo a Forio l’iniziativa “Riconoscimento per le imprese” organizzata da Confesercenti Isola d’Ischia, in collaborazione con le istituzioni ischitane.

Lo scopo dell’evento è quello di ringraziare e rendere merito a tutte le imprese dell’isola verde che hanno affrontato con tenacia e professionalità un periodo di profonda crisi dovuta alla pandemia che ha colpito l’economia del nostro territorio.

Sarà anche l’occasione per esprimere gratitudine pubblicamente alle forze dell’ordine locali per il prezioso ed impeccabile lavoro di presidio territoriale svolto in questi difficili mesi, a tutela delle attività imprenditoriali di Ischia.

L’evento avrà luogo il 14 dicembre 2021 alle ore 18:00 a Forio d’Ischia, presso l’Hotel Terme Zì Carmela (via Mons. Filippo Schioppa 27).