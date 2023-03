Riforma del reddito di cittadinanza, Manfredi: valutare se risorse sufficienti.

“Ho letto dai giornali le ipotesi ventilate. Mi fa piacere che ci sia una continuità sul reddito non solo per gli inoccupabili ma anche per gli occupabili, ma bisogna valutare se le risorse economiche sono sufficienti, soprattutto per le famiglie con più figli a carico, per le famiglie che hanno un fitto, perchè il problema della casa è importante”.

Lo ha detto all’ANSA il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando la riforma del reddito di cittadinanza annunciata dal Governo.

“Aspetto anche di capire come sarà la parte formativa – ha aggiunto – che ritengo molto importante. Sempre di più manca forza lavoro in tanti settori tra cui turismo ed edilizia e pertanto la possibilità di fare formazione è molto importante per dare una prospettiva lavorativa agli occupabili”. (ANSA).