Ritardo di 7 ore sul Ryanair Napoli Bergamo, risarcimento di 250€ per i passeggeri.

Grossi disagi per i passeggeri del volo in ritardo Ryanair Napoli – Bergamo FR4112 di oggi, 25/10/2021, arrivato a destinazione con 7 ore di ritardo

Estenuante attesa segnalata dai numerosi passeggeri a bordo del volo in ritardo di oggi di Ryanair che ha decretato un ritardo all’arrivo di ben 7 ore.

Ci riferiamo nello specifico al volo in ritardo Ryanair FR4112 del 25 ottobre 2021 con partenza schedulata dall’aeroporto di Napoli Capodichino per le 07:50 ed arrivo schedulato sull’aeroporto Il Caravaggio di Bergamo Orio al Serio per le 09:10, l’aeromobile è invece arrivato a destinazione soltanto alle 16:10, accumulando quindi un ritardo all’arrivo di 7 ore esatte.

A fronte delle numerose segnalazioni ricevuto lo Staff della Claim Company Italia Rimborso si è immediatamente attivato per valutare la procedibilità delle richieste risarcitorie e dai controlli effettuati non sarebbe saltata all’occhio alcuna “circostanza eccezionali” intercorsa a causare il ritardo aereo sopra descritto.

Ciò significa che ai passeggeri presenti su questo volo che ne faranno richiesta molto probabilmente la compagnia aerea irlandese dovrà corrispondere la “compensazione pecuniaria”, un risarcimento forfettario del disagio vissuto (una sorta di danni morali) contemplato all’interno del Regolamento Europeo 261/2004.

