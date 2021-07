Ryanair si espande a Capodichino, investimento di 100 milioni, un velivolo un più e 12 rotte nuove.

Ryanair, la compagnia aerea n. 1 in Italia, ha annunciato oggi (29 luglio) che amplierà ulteriormente la sua presenza all’aeroporto di Napoli, con 1 aereo in più per l’inverno ‘21 (5 in totale). Ciò rappresenterà un ulteriore investimento di $ 100 milioni a Napoli e creerà 30 ulteriori posti di lavoro Ryanair. Mentre la campagna vaccinale prosegue, il turismo europeo si sta aprendo e la maggiore connettività di Ryanair svolgerà un ruolo cruciale nel ripristino del traffico aereo nella regione.

L’operativo di Ryanair per l’inverno ‘21 da Napoli includerà:

· 5 aerei basati (+1 / $ 100 milioni di investimento) a supporto di 150 posti di lavoro Ryanair

· 46 rotte in totale (11 nazionali / 35 internazionali)

· 218 voli settimanali

· 12 nuove rotte: Lanzarote (1 a settimana ), Agadir (2 a settimana), Fuerteventura (2 a settimana), Londra Luton (7 a settimana), Milano Malpensa (21 a settimana), Bucarest (3 a settimana), Praga (4 a settimana), Sofia (4 a settimana), Tenerife (3 a settimana ), Tallinn (3 a settimana), Tel Aviv (6 a settimana), Zagabria (2 a settimana)

I passeggeri possono prenotare una meritata vacanza, volando con le tariffe più basse e con la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche. Per l’occasione, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da soli € 19,99, per viaggi fino a Marzo 2022, da prenotare entro la mezzanotte di sabato (31 luglio) solo sul sito Ryanair.com.

Il Direttore Commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, ha dichiarato:

“In quanto compagnia aerea più grande d’Italia, siamo lieti di offrire ripresa e crescita a Napoli e nella regione mentre l’Italia emerge dalla pandemia di Covid-19. A seguito del successo dei programmi di vaccinazione, il traffico aereo italiano, guidato da Ryanair, è destinato a riprendersi fortemente e siamo lieti di annunciare il nostro operativo esteso Winter ’21 per Napoli, compreso un ulteriore aereo basato a partire dalla stagione invernale con un ulteriore investimento di $ 100 milioni, a supporto di oltre 30 ulteriori posti di lavoro diretti.

Ryanair accoglie con favore la conferma della sospensione dell’addizionale comunale in Italia, che consentirà di avere tariffe più economiche da Napoli ad Alghero, Genova e Trieste. Tuttavia, la cancellazione dell’addizionale comunale almeno fino al 2025 è necessaria per garantire una vera crescita del traffico aereo italiano e della connettività, che Ryanair, con la consegna di 210 Boeing 8-200, è nella posizione unica di poter fornire.

Con 46 destinazioni tra cui scegliere per il prossimo inverno – incluse 12 nuove rotte – i nostri clienti avranno l’imbarazzo della scelta quando pianificheranno la loro prossima vacanza al sole in destinazioni come Malta, Tenerife o un city break a Parigi, Dublino, Milano.

Grazie al successo della campagna vaccinale, al lancio del certificato digitale Covid dell’UE e all’allentamento delle restrizioni, i viaggi sono destinati a riprendersi fortemente quest’anno. Abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli € 19.99 per viaggi fino alla fine di marzo 2022. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato 31 luglio. Poiché queste incredibili offerte andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”.

L’Amministratore Delegato di GESAC, Roberto Barbieri, ha così commentato:

“La compagnia irlandese è un partner strategico con il quale abbiamo gettato solide basi per un graduale e costante ripristino dell’offerta voli che si arricchisce di nuove e interessanti destinazioni che, oltre a soddisfare le esigenze emergenti della domanda, porteranno turisti nella nostra regione oltre il periodo del picco estivo, contribuendo alla destagionalizzazione dei flussi turistici. Presente a Napoli dal 2017, Ryanair ha finora trasportato oltre 6 milioni di passeggeri da e per Napoli, rappresentando un formidabile motore di sviluppo per l’intera economia che gravita attorno all’aeroporto”.