Saldi, buona partenza.

Partono bene i saldi invernali a Napoli.

Tanta la gente che da stamattina affolla le vie dello shopping per approfittare degli sconti che variano tra il 30 e il 50 per cento con punte che toccano il 70 per cento.

A farla da padrone è il settore dell’abbigliamento. File alle casse soprattutto nei negozi di catene nazionali e internazionali dell’abbigliamento casual ma anche sportivo. Fanno più fatica invece i piccoli negozi sebbene gli esercenti siano fiduciosi sull’andamento della stagione degli sconti rispetto agli anni precedenti.

Nei negozi c’è chi è alla ricerca dell’affare ma anche chi aveva ‘puntato’ qualcosa precedentemente e per l’acquisto ha atteso gli sconti. Saldi che sono anche l’occasione per regali a parenti e bambini in vista della Befana che domani chiude di fatto il periodo delle festività natalizie. (ANSA).