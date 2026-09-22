Sanità, appello Uil Fp ad AIOP: rivedere decisione su ricoveri

“Rispetto alla giusta rivendicazione delle Case di cura, che chiedono l’adeguamento delle tariffe delle prestazioni, risulta francamente sproporzionata la decisione che le strutture aderenti ad AIOP Campania hanno assunto con il blocco dei ricoveri in elezione. Soprattutto dopo una trattativa avviata da pochi mesi e con la richiesta dei sindacati alla Regione di attivare immediatamente un tavolo di confronto.
Dipendenti strutture senitarie rivendicano rinnovo contratti
In maniera speculare alle strutture sanitarie private, i loro dipendenti rivendicano il rinnovo dei contratti collettivi, alcuni dei quali scaduti da 14 anni. Ciò nonostante, però, non si sono mai sottratti al loro dovere di garantire assistenza, controlli e cura ai pazienti.
Portare vertenza su tavoli istituzionali
Chiediamo ad AIOP Campania di rivedere ad horas la propria decisione e riportare la vertenza sui tavoli istituzionali, evitando ripercussioni sui cittadini e sul personale. Ai vertici nazionali AIOP, infine, chiediamo di dare finalmente seguito al confronto avviato con le organizzazioni sindacali per rinnovare i contratti dei lavoratori scaduti da anni”.
Lo ha affermato Vincenzo Torino, segretario generale Uil Fp Napoli e Campania, in seguito alla decisione presa dall’Aiop di sospendere i ricoveri programmati.
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