Sanità, illegittimo bando progressioni economiche Asl Na3 Sud

- pubblicità -

dal CSA Dipartimento Sanità Napoli e Campania riceviamo e pubblichiamo

ASL NA 3 Sud: Bando illegittimo per le progressioni economiche 2025, ma l’Azienda preferisce la sconfitta certa nel contenzioso legale

“E anche per il 2025, si ripete la stessa situazione illegittima del 2024, per quanto riguarda il Bando per le Progressioni Economiche per i Dipendenti della ASL NAPOLI 3 Sud.

Così commenta il Segretario Regionale Salvatore Altieri quanto sta accadendo, anche per il 2025, nell’Azienda sanitaria.

Incredibile di come, prosegue Altieri, la ASL, e in particolare il proponente Servizio Personale, possa pensare di applicare in questi bandi delle regole che sono in evidente contrasto con i dettami contrattuali.

A chi giova tutto questo?

Quali sono le motivazioni o gli interessi che portano taluni a difendere in maniera così testarda una serie così chiara di violazione delle norme?

Stando così le cose, il CSA Dipartimento Sanità sarà costretto, per il secondo anno consecutivo, a presentare un ricorso legale, i cui estremi saranno portati all’attenzione del Presidente Roberto Fico, quale Delegato alla sanità regionale, e di tutti gli altri organismi regionali e nazionali competenti.

La nota recente di “costituzione in mora” rappresenta l’ultimo atto ufficiale del CSA prima della presentazione del ricorso legale -conclude il Segretario Altieri- non tralasciando la speranza che il Direttore Generale, Giuseppe Russo, a cui si rivolge di nuovo un accorato appello, intervenga a sanare una palese illegittimità, della quale si ritiene, non sia neanche pianamente consapevole.

Le grandi illegalità che tormentano la nostra società si alimentano delle tante illegittimità diffuse e la Pubblica Amministrazione ha il dovere di assicurare i Cittadini e i Lavoratori sulla trasparenza della sua azione e sul rispetto delle regole e dei diritti di tutti.