Sanità privata, da oggi stop a ricoveri programmati

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Scatta da oggi in Campania lo stop ai ricoveri programmati nelle case di cura private accreditate.

La protesta, annunciata da Aiop Campania, arriva dopo nove mesi trascorsi — secondo l’associazione — senza un budget definitivo e senza i contratti che fissano quantità e remunerazione delle prestazioni erogate per conto del Servizio sanitario regionale.

Una stima preliminare parla di circa 3.000 prestazioni rinviate. Restano garantite solo le urgenze.

Crispino: “La guerra non l’abbiamo dichiarata noi, ci stiamo difendendo”

A illustrare le ragioni della vertenza è il presidente regionale di Aiop, Sergio Crispino, che oggi a Napoli ha ricostruito i passaggi degli ultimi mesi, indicando nell’incontro del 15 settembre il punto di rottura.

«La guerra non l’abbiamo dichiarata noi, ci stiamo semplicemente difendendo. L’incontro è culminato in un nulla di fatto, dopo che l’istituzione era stata avvertita a lungo che non si poteva tirare troppo la corda rispetto a un settore che, insieme al pubblico, regge il Servizio sanitario regionale», ha affermato.

Secondo Aiop, le strutture hanno finora ricevuto acconti calcolati sul budget dello scorso anno, rimasto sostanzialmente invariato. Al centro della protesta ci sono anche le tariffe, che l’associazione definisce «ferme da 14 anni e ribassate del 10%».

I numeri della vertenza: prestazioni oltre budget e mobilità sanitaria

Aiop ha presentato una serie di dati che, secondo l’associazione, fotografano lo squilibrio del sistema: 5,3 miliardi: il fondo ospedaliero regionale 2025, 756 milioni (14,23%): quota destinata all’ospedalità accreditata, 30%: percentuale delle prestazioni ospedaliere erogate dai privati accreditati, 215.942: prestazioni erogate nel 2024, 814 milioni: valore delle prestazioni, 747,8 milioni: budget assegnato, 66,2 milioni: prestazioni effettuate oltre budget e non remunerate

Sul fronte della mobilità sanitaria, Aiop indica una perdita netta di: 308 milioni nel 2024 e 314 milioni nel 2025

La Campania, inoltre, avrebbe 3,21 posti letto ogni mille abitanti, contro una media nazionale di 3,66.

“Non si possono erogare prestazioni gratuitamente”

«Non si possono erogare prestazioni gratuitamente», ha ribadito Crispino. «Costruire una rete ospedaliera significa investire in professionalità e macchinari. Se non si sorregge l’investimento attraverso il lavoro, le strutture possono andare in squilibrio economico. Ma il problema sono i pazienti che non vengono curati e sono costretti a migrare».

Aiop chiede alla Regione: budget adeguati al fabbisogno, contratti, adeguamento delle tariffe, pagamento delle prestazioni già erogate.

Particolare attenzione viene posta sulla rete oncologica, sulla riabilitazione e sui pronto soccorso.

“I fondi esistono, la Regione non riconosce il +6,5%”

«I fondi esistono, lo Stato li ha messi in finanziaria. C’è un +6,5% che la Regione — non si è capito perché — non vuole riconoscere al settore accreditato. È da questo che ci stiamo difendendo: dalla mancata programmazione», ha concluso Crispino.