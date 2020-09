Sanità privata, firmato il contratto, il plauso di Ugl.

Finalmente ci siamo. Oggi Aiop e Aris hanno finalmente dato il proprio assenso alla ratifica del

rinnovo del CCNL dei lavoratori della sanità privata.

“E’ un momento storico nella lotta per i diritti dei lavoratori di questo comparto” dichiara il Segretario Nazionale della UGL Sanità Gianluca Giuliano.

“Ora – prosegue il sindacalista – bisognerà procedere in tempi strettissimi con la convocazione per una firma attesa da 14 lunghissimi anni. Dopo l’improvviso stop, che aveva di fatto bloccato la pre-intesa raggiunta lo scorso 10 giugno, la UGL Sanità non aveva esitato a mettere in campo tutte le forme di protesta perché le parti datoriali tornassero sui

loro passi. Saremo come sempre al fianco degli operatori della sanità privata per troppo tempo considerati come figli di un dio minore”.