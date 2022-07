Santander e AteneiOnline insieme per agevolare chi studia a distanza.

Grazie al supporto del noto istituto di credito Santander Consumer Bank, AteneiOnline.it – portale italiano di riferimento nella Formazione Universitaria a Distanza – permette da oggi agli studenti di richiedere un prestito personale finalizzato a progetti di studio direttamente dal proprio portale.

Ogni richiesta di prestito così effettuata godrà di un processo di gestione completamente digitale e quanto più rapido, dalla simulazione della rata fino alla firma del contratto – potenzialmente in meno di 48 ore. Ogni pratica potrà inoltre godere senza costi addizionali del supporto “live” di un team di esperti, sia nella fase di richiesta del prestito che in quella di assistenza post-vendita.

L’iniziativa ha l’obiettivo di permettere agli studenti di affrontare e sostenere con più serenità il costo degli studi online, aiutandoli nella realizzazione dei propri progetti: “Innovazione e trasparenza sono valori che guidano AteneiOnline nelle proprie attività, ed è per questo che siamo lieti della collaborazione con Santander – un istituto per il quale questi valori sono di rilevante importanza.” – ha dichiarato Matteo Monari, fondatore di AteneiOnline, in occasione del lancio dell’iniziativa.