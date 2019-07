Sciopero dei portavalori, possibili disagi per il prelievo di contante giovedì 1 e venerdì 2.

Alcune banche – come Intesa Sanpaolo – hanno avvertito via mail i clienti. “Il prelievo dei contanti potrebbe non essere disponibile”, si legge in una nota. “Le banche si stanno organizzando per avere tutte le disponibilità”, rassicura invece Gianfranco Torriero, vicedirettore generale Abi. “Sono autorizzate a utilizzare le banconote a disposizione. E in ogni caso gli utenti possono organizzarsi per tempo”. Poste da parte sua a partire da lunedì mattina negli uffici i clienti ha esposto il seguente avviso: “L’approvvigionamento del contante potrebbe non essere regolare. Ci scusiamo per i disguidi”. Il precedente di febbraio lascia tuttavia ben sperare: i disservizi furono minimi. Stavolta però c’è di mezzo anche il primo esodo estivo.

“Abbiamo provato a scongiurare lo sciopero sin da giugno, ma la trattativa non si è sbloccata”, racconta Sandro Pagaria, responsabile nazionale della Filcams Cgil. “Il contratto è scaduto da 43 mesi e le controparti datoriali non riescono a trovare una sintesi tra loro”. Il riferimento è a Confcommercio, LegaCoop, Confimprese e gli altri: “Vorremo che fossero equiparati i trattamenti economici tra vigilanti armati e non armati. E rafforzate le salvaguardie per i lavoratori. Chiediamo anche ai vicepremier Salvini e Di Maio di farsi parte attiva. Perché questo comparto vive di appalti. E le gare al massimo ribasso, anche con il settore pubblico, lo stanno mettendo in ginocchio”.