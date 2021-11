Sciopero nazionale aerei: ItaliaRimborso a supporto dei passeggeri.

ItaliaRimborso informa che è stata indetta per oggi, 26 Novembre 2021, una giornata di sciopero nazionale del personale del settore del trasporto aereo. I voli da tutta Italia, quindi, potrebbero subire ritardi o cancellazioni, coinvolgendo la maggior parte degli aeroporti italiani.

Tra gli scali aeroportuali interessati troveremo sicuramente: Milano Linate, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Bergamo Orio al Serio, Venezia, Brindisi, Catania, Cagliari, Palermo, Bologna e Lamezia Terme. Ad ogni modo, l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha diramato un elenco di voli che saranno comunque garantiti in base alla legge 149/1990 ed in applicazione della delibera n 14/387 del 13 Ottobre 2014 della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali, in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso.

ItaliaRimborso, società leader nel campo dei rimborsi e dei risarcimenti causati da ritardi aerei, voli cancellati, è pronta ad assistere i passeggeri in difficoltà, anche il recupero delle spese extra che i passeggeri dovranno sostenere per raggiungere la meta prefissata.

Chi volesse chiedere assistenza può chiamare il servizio clienti o attraverso whatsapp. Ulteriori informazioni, relative al rimborso extra, è possibile consultarle.