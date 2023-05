Scudetto, Schiavo (Confesercenti): conferma dell’eccellenza di questa terra.

Il presidente di Confesercenti Napoli e Campania Vincenzo Schiavo si complimenta con la SSC Napoli per la vittoria dello storico terzo scudetto. «La vittoria del Napoli – afferma – è la conferma che questa terra ha l’eccellenza nel Dna. Anche grazie al calcio, la nostra città ha finalmente un’immagine vincente e un’economia che gira per il verso giusto».

Schiavo ha festeggiato in città insieme a centinaia di migliaia di tifosi: «Centinaia di migliaia di persone hanno invaso ieri sera il centro storico di Napoli in maniera coordinata, educata e felice. Tutto il mondo – commenta Schiavo –ha visto tifosi con sciarpe e bandiere che cantavano e ballavano insieme a tantissimi turisti che indossavano magliette del Napoli. E’ stato un carnevale azzurro di gioia. E la grande festa è stata un surplus di enorme immagine che Napoli ha avuto nel mondo, con chiari ritorni per l’economia della nostra città. Ho ancora negli occhi e nel cuore tanta bella gente che cantava abbracciata insieme ai bambini e alle loro famiglie. E’ stata un’esplosione di felicità che questa città meritava. Vorrei ringraziare le forze dell’ordine che erano presenti per strada. Il piano predisposto dalla Prefettura ha funzionato. Ogni angolo del centro storico era ben presidiato. Grazie da parte di Confesercenti Campania a Prefetto, Questore, Sindaco di Napoli, forze dell’ordine e personale sanitario: è stato solo grazie a loro che questa serata meravigliosa di festa si è svolta in assoluta sicurezza per cittadini e turisti. Napoli sa essere modello di organizzazione di eventi, sa offrire servizi efficienti oltre all’accoglienza straordinaria».