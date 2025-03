Sicurezza nei luoghi di lavoro, approvata istituzione Osservatorio

- pubblicità -

Approvata all’unanimità l’istituzione dell’Osservatorio in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro “Napoli Città Sicura”.

L’iniziativa è stata presentata come delibera consiliare dalla presidente del Consiglio comunale Vincenza Amato e dal presidente della commissione Lavoro Luigi Musto. Nel suo intervento Musto ha sottolineato la drammaticità dei dati del 2024: 1.090 morti sul lavoro, con un incremento del 5% rispetto all’anno precedente. La Campania, ha spiegato, è al terzo posto nella graduatoria nazionale, ed è per questo che l’istituzione dell’Osservatorio rappresenta un passo importante verso un dialogo permanente tra tutti gli enti impegnati nella tutela del lavoro. Musto ha poi ringraziato la presidente Amato per aver accolto e reso possibile la nascita dell’Osservatorio e ha espresso apprezzamento per l’impegno dell’intera amministrazione comunale. Nel corso della discussione, il consigliere Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha illustrato un emendamento, approvato all’umanità, per prevedere la partecipazione del Garante delle persone con disabilità tra i componenti dell’Osservatorio. Una proposta definita molto utile e condivisibile dalla presidente Amato, che ha ricordato anche il recente protocollo sottoscritto dall’assessora al Lavoro, Chiara Marciani, con le organizzazioni sindacali per rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare negli appalti del Comune. Sergio D’Angelo (Napoli Solidale – Europa Verde – Difendi la Città) ha espresso il proprio sostegno sia alla proposta di istituzione dell’Osservatorio sia all’emendamento presentato da Cilenti. D’Angelo ha inoltre sollecitato l’amministrazione ad avviare ulteriori approfondimenti e politiche di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso. Troppo spesso la sicurezza sul lavoro è considerata un costo anziché un diritto fondamentale e i dati in crescita confermano questa realtà, ha detto la presidente Enza Amato, per questo il Consiglio comunale ha scelto di costruire un luogo di confronto con tutti i soggetti che sono coinvolti per lavorare insieme al fine di individuare soluzioni e promuovere una vera cultura della sicurezza. Inoltre l’Osservatorio non sarà un organismo formale, ha aggiunto Amato, ma uno strumento operativo di analisi, proposta e monitoraggio, così da contribuire a migliorare la qualità della vita professionale e, di conseguenza, il rendimento dei lavoratori in tutti i settori, a partire dalla pubblica amministrazione.

“L’approvazione della delibera sull’istituzione dell’Osservatorio in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, rappresenta un passo importante per la tutela di un settore da troppo tempo al centro di eventi drammatici e spesso luttuosi”.

Lo sostiene, in una nota, Luigi Musto, presidente della Commissione Politiche giovanili e del lavoro, dopo l’accettazione da parte del Consiglio comunale, della proposta sull’attuazione del protocollo “Napoli città sicura”.

“Si tratta di uno strumento fondamentale per incentivare la cultura della sicurezza sul lavoro – ha aggiunto Musto – obiettivo che questa amministrazione e il sindaco Gaetano Manfredi considerano da sempre una priorità. Così come il monitoraggio del fenomeno del sommerso”.