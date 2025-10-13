Sicurezza sul lavoro, primo incontro a Palazzo San Giacomo

- pubblicità -

Questo primo incontro inaugurale segna un nuovo inizio, ma nel solco della continuità.



Come organismo consultivo, “Napoli Città Sicura” – grazie al rinnovato gruppo di lavoro – rappresenta la prosecuzione ideale e pratica rispetto alle precedenti compagini tutte frutto di un primo protocollo interistituzionale e territoriale sottoscritto nel 2008.

L’obiettivo generale resta invariato: predisporre e definire obiettivi opportuni, condividere strategie, azioni ed iniziative utili a migliorare i livelli di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ciò attraverso il pieno coinvolgimento dei soggetti istituzionali competenti, delle rappresentanze sindacali, datoriali, e degli stakeholders a diverso titolo impegnati in questo contesto. Più in dettaglio:

– “(…) L’Osservatorio comunale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro denominato “Napoli Città Sicura” è uno strumento di analisi e di monitoraggio, nonché luogo di studio e confronto su proposte e iniziative utili a promuovere la cultura della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;



– promuove, tra l’altro, studi, ricerche, indagini sul tema della sicurezza, finalizzate al costante monitoraggio del fenomeno, ma soprattutto sviluppa strategie di collaborazione con istituzioni, scuole, parti sociali, mondo associativo;

– la costituzione dell’Osservatorio a livello comunale costituisce un importante strumento di supporto all’Amministrazione, al fine di garantire l’attuazione di azioni ed interventi e lo scambio di materiale informativo tecnico-scientifico, nonché la diffusione di buone pratiche di prevenzione dirette a promuovere la cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e a migliorare la percezione del livello di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. (…)”



