Sided Confesercenti, De Pompeis eletto presidente.

Si è riunita oggi la prima assemblea degli associati di SIDED, l’associazione di categoria dei gestori di discoteche e locali da ballo della provincia di Napoli aderenti a Confesercenti.

L’assemblea ha eletto all’unanimità Vincenzo De Pompeis nuovo Presidente provinciale di Napoli. Il Presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, intende congratularsi con De Pompeis per l’incarico: «Tutti i nostri “verticali” stanno avendo il privilegio di avere al vertice “uomini del fare”, come in questo caso. Vincenzo De Pompeis è uno degli imprenditori che da sempre ha mostrato di avere importanti capacità e una visuale costruttiva. In questo difficile momento post-pandemico, è sicuramente l’uomo giusto per rilanciare una delle categorie più colpite dalla crisi e dalle chiusure. Mi congratulo con lui, so che ha l’esperienza necessaria per guidare il settore, sostenendone le esigenze presso le istituzioni categorie e nel contempo sarpà dare alle imprese le migliori opportunità».

«Il nostro settore negli ultimi due anni è stato letteralmente messo in ginocchio– spiega il neo eletto Presidente di Confesercenti/Sided- siamo stati i primi a subire provvedimenti restrittivi e ancora ad oggi non abbiamo avuto nessuna indicazione su modi e tempi di riapertura».

Tanti i punti affrontati durante il primo incontro e decise le linee guida che verranno attuate per tutelare i diritti e le istanze del gruppo: lotta all’abusivismo sfrenato, che dilaga in questi tempi di pandemia sotto gli occhi di tutti, tutela dei lavoratori del settore, rappresentanza del ruolo chiave delle attività in oggetto per lo sviluppo del turismo.

«Il nostro settore, pur sempre snobbato dalle istituzioni, rimane cruciale per l’economia italiana. Oltre all’impatto economico con un fatturato che nulla ha da invidiare ad un settore come l’agricoltura, il nostro ruolo risulta fondamentale per il settore turistico. È sempre più evidente infatti come accoglienza, offerta enogastronomica ed intrattenimento notturno siano i tre criteri fondamentali nella scelta delle mete turistiche. Il nostro obiettivo– conclude De Pompeis– è quello di essere il punto di riferimento per gli operatori del settore nella provincia di Napoli prevedendo già un ampliamento della rappresentanza al livello regionale e nazionale. Con il contributo di tutti gli associati sono sicuro che usciremo vincenti da questo periodo di grave difficoltà»

Correlati