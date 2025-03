Simone S.p.A. acquisisce Sa.Graf. S.r.l.

- pubblicità -

Simone S.p.A. (“Simone” o la “Società”), società attiva nel campo dell’editori aquotata su Euronext Growth Milan, comunica di aver firmato in data odierna il contratto di acquisizione della società Sa.Graf. S.r.l. con Socio Unico (Sa.Graf.), azienda tipografica napoletana.

L’operazione, che era stata annunciata in data 20 dicembre 2024, si è perfezionata con lo scambio di 23.000 azioni Simone per il 51% di Sa.Graf.

Sa.Graf. è una società specializzata in soluzioni tipografiche ed editoriali, già fornitrice di servizi di stampa per il gruppo editoriale Simone.

Alla data del 31/12/2024 Sa.Graf. ha registrato un fatturato di 788 migliaia di Euro, evidenziando un Ebitda pari a 108 migliaia di Euro. La PFN (posizione finanziaria netta) alla data odierna risulta pari a zero.

“Siamo felici di accogliere Sa.Graf. nella famiglia Simone in qualità di società controllata – ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato di Simone Luca Misso – Per la Società è la prima acquisizione di una quota di maggioranza dalla quotazione in Borsa sul mercato EGM. Grazie a questa operazione non solo consolidiamo il nostro rapporto con un fornitore strategico, ma amplieremo i margini sulla produzione, sviluppando l’integrazione verticale del gruppo e la sua filiera. L’obiettivo è cercare di cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato, aggregando realtà ad alto valore aggiunto in grado di sviluppare sinergie significative con il Gruppo Simone”.