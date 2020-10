Sinergia Campania-Lombardia per il mondo degli eventi. Andrea Riccio relatore nella Master Class di Assowedding

Lo scorso 5 e 6 ottobre si è tenuta la prima Master Class in Campania di Assowedding Milano. Nella suggestiva location di Tenuta Pegaso, a Caiazzo (Ce), si sono ritrovate le eccellenze del settore campano e lombardo per la formazione delle wedding planner. L’organizzazione è stata affidata alla professionista partenopea Tina D’Amore, referente campana di AWP (Associazione Wedding Planner), che ha curato tutti i dettagli della due giorni in terra casertana.

Tra i relatori intervenuti Andrea Riccio di Wedding Solution. CEO & founder di Wedding Solution, Andrea Riccio è tra i più apprezzati costruttori di scenografie per matrimoni. L’architetto scenografo campano, primo Wedding Mentor in Italia specializzato nella progettazione e nella realizzazione di allestimenti personalizzati per matrimoni, ha illustrato tutte le tecniche e i trucchi del mestiere per far vivere alle future coppie un matrimonio da sogno. Si è così dato vita ad un vero e proprio laboratorio creativo di idee per il wedding design con Riccio, leader assoluto in Italia in questo settore.

Oltre a Riccio tra i relatori campani c’è stata la presenza di un’altra eccellenza come Armando Malafronte. Definito “il principe di Ravello”, il noto flower designer ha tenuto una lezione sulle tecniche di allestimento floreale esibendo la sua innata classe con un’esibizione pratica.

Particolarmente significativa è stata questa unione Campania-Lombardia grazie al lavoro svolto da AWP Assowedding Milano. Tra i relatori lombardi Stefania Arrigoni, coordinatrice del progetto formativo e founder di AWP, con cui ha seguito personalmente lo sviluppo e l’attivazione del primo esame di Certificazione Professionale Wedding Planner in Italia.

Ma anche la nota International Wedding & Events planner, Diana Da Ros. Allieva dei più grandi maestri americani del wedding, tra cui David Tutera, Preston Bailey, Sasha Souza, dai quali ha imparato a gestire ogni evento secondo il comandamento “devi saper emozionare”.

Una sinergia totale a favore del mondo wedding e per la formazione delle figure professionali coinvolte.

La manifestazione si è svolta, nel pieno rispetto delle normative Covid, nella splendida struttura di Tenuta Pegaso a Caiazzo, che ha ospitato questa prima importante Master Class.