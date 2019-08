Single Under 34, entro il 2030 saranno oltre un quinto della popolazione.

Ma proprio in questa fascia di età più giovane SpeedDate.it , portale che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare gente nuova e molti nuovi potenziali partner, ha potuto rilevare che la tendenza sta esplodendo.

Secondo le stime di SpeedDate.it entro il prossimo 2030 gli under 34 single arriveranno ad essere oltre un quinto della popolazione. Un potenziale enorme per chi si dedica a questa fascia di mercato in cui oggi il cliente tipo è leggermente più grande. Ad esempio chi sceglie una vacanza su SpeedVacanze.it è prevalentemente (85%) di età compresa tra i 28 ed i 48 anni.

«Già oggi in Italia i nuclei monofamiliari sono 9 milioni, anche se tra loro molti sono “Living Apart Together”» spiega Roberto Sberna, direttore generale di SpeedDate.it. Si tratta di quelli che un fidanzato o una fidanzata ce l’hanno ma non convivono.

Basandosi su dati Istat, secondo SpeedDate.it l’incidenza dei “simil-single” (includendo anche chi è rimasto solo: vedove, vedovi e «single di ritorno» che a causa di separazioni divorzi vivono per conto proprio) è «limitata» a 3 milioni di persone.