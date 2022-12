SIOS22: Unobravo è la startup dell’anno.

Si è appena conclusa la prima giornata della 7aedizione dello StartupItalia Open Summit, una edizione che quest’anno ha toccato diverse città italiane – da Cagliari a Firenze, passando per Giffoni e Catania – per concludersi a Milano con l’evento più importante dell’anno: SIOS22 Winter Edition in collaborazione con Università Bocconi e per la prima volta in due giornate di evento, il 12 e 13 dicembre. Vincitrice del prestigioso premio di StartupItalia “Startup Of The Year” è stata Unobravo scelta tra una short list delle top 10 selezionate a loro volta, selezionate tra le 100 startup italiane individuate nel corso dell’anno da StartupItalia, grazie alla raccolta di informazioni su round, novità e annunci.

“Siamo felici della vittoria di Unobravo già vincitrice del premio community a SIOS20. Una startup che racchiude tre concetti importanti: l’importanza di abbattere lo stigma sui temi di salute mentale e dare il proprio contributo alla sostenibilità sociale, la perseveranza e l’orgoglio di fare impresa al Sud e di farlo grazie a Danila, una founder donna, purtroppo ancora troppo poche, che è riuscita a dare lavoro a oltre 2400 persone per il 93% donne” afferma Dario Scacchetti – Amministratore Delegato di StartupItalia.

“Unobravo è stata scelta tra una shortlist di 10 startup finaliste decretate dalla redazione di StartupItalia e che rappresentano esempi virtuosi dell’ecosistema dell’innovazione italiana che quest’anno vede il 2022 chiudere con un netto +68% – rispetto al 2021 – che porta il totale degli investimenti a 2 miliardi e 340 milioni. Una cifra che rappresenta il risultato di 192 operazioni che hanno coinvolto startup italiane, in crescita del 16,3% rispetto alle 165 del 2021.”

“Sono davvero incredula, solo due anni fa guardavo il Sios di StartupItalia con ammirazione verso le startup finaliste e vincitrici, pensando fosse un traguardo irraggiungibile. Mi sento molto onorata di ricevere questo premio e vorrei dedicarlo a tutto il mio team, perchè far crescere un’azienda e dare un servizio di qualità è un gioco di squadra” commenta Danila De Stefano, CEO & Founder di Unobravo.

Unobravo nasce da Danila De Stefano, Psicologa e imprenditrice, classe 1992, che mentre si trovava nel Regno Unito nel 2019 fonda e lancia il servizio di psicologia online, che inizialmente era dedicato a tutte le persone che vivono e lavorano lontano dal proprio paese d’origine. Unobravo è una startup composta da professionisti uniti da un comune obiettivo: promuovere l’importanza della salute mentale con un servizio all’avanguardia, accessibile e accogliente. Lavorano tutti in remoto permettendo di collaborare con i migliori talenti garantendo il miglior servizio possibile. Nel 2022 ha annunciato di aver completato un round di investimento da 17 milioni, guidato da Insight Partners, società di venture capital e private equity con sede a New York

Le altre 9 startup finaliste

La giuria ha votato scegliendo tra le 10 finaliste, a loro volta, selezionate tra le 100 startup italiane individuate nel corso dell’anno da StartupItalia, grazie alla raccolta di informazioni su round, novità e annunci.

Casavo è una compagnia proptech fondata nel 2017 da Giorgio Tinacci, CEO della società, a Milano e il cui modello aziendale si basa sull’instant buying, ossia la valutazione in tempo reale del valore di una casa attraverso uno speciale algoritmo. La raccolta di capitale della startup ha toccato i 400 milioni di euro.

Cortilia è una società attiva nel comparto della spesa online a filiera corta fondata da Antonio Perini nel 2011, a Cassina de’ Pecchi, e il cui attuale CEO è Marco Porcaro. Nel 2022 ottiene la certificazione B-Corp con un aumento di capitale di 20 milioni di euro.

DoveVivo è una startup immobiliare fondata da Valerio Fonseca, attuale CEO, e William Maggio nel 2007 a Milano. Gestisce oltre 2.500 proprietà, per circa 13mila unità abitative complessive, grazie a una piattaforma per il coliving.

Euclidea è una società fintech fondata a Milano nel 2015 e attualmente guidata da Stefano Rossi, CEO, Giovanni Folgori, CIO, e Luca Valaguzza, CMO. In quanto società di intermediazione mobiliare, è in grado di valutare e analizzare oltre 140mila tra fondi e Etf, ossia i fondi scambiati in borsa.

Medical Microinstruments è un’azienda medica specializzata in robotica fondata nel 2015 a Pisa, la cui mission è migliorare i risultati clinici dei pazienti sottoposti a interventi di microchirurgia. Guidata dal CEO, Mark Toland, la startup punta ad espandersi negli USA dopo aver ottenuto il marchio CE e l’approvazione della Food and Drug Administration per compiere una ricerca clinica della propria tecnologia.

Satispay è una società fintech fondata a Milano nel 2013 da Alberto Dalmasso, Samuele Pinta e Dario Brignone. La startup offre la possibilità di eliminare gli intermediari bancari, riducendo i costi e le spese aggiuntive dei propri clienti così da rendere i propri servizi più efficienti. Attiva in quattro paesi europei e con più di 200 mila esercenti, punta a diventare la più grande fintech europea.

Scalapay è una società fondata a Dublino nel 2019 da Simone Mancini e Johnny Mitrevski per consentire ai propri clienti di dilazionare nel tempo il pagamento della merce ordinata, evitando burocrazia e complicazioni, grazie alla piattaforma Check out. Già vincitrice del premio Startup dell’anno allo StartupItalia Open Summit 2021 Winter Edition, è attiva in diversi Paesi europei con un team di circa 150 persone e 3000 partner.

Sibylla Biotech è una startup nata a Verona nel 2017 guidata da Lidia Pieri in grado di sviluppare molecole per la degradazione di proteine e scoprire farmaci innovativi per una serie di patologie gravi, grazie a una piattaforma tecnologica basata su due metodologie, Ppi – Fit e Bfa.

Vedrai è un’azienda fondata nel 2020 dall’attuale CEO, Michele Grazioli, con un team di 120 persone e quattro sedi a Milano, Brescia, Pisa e Madrid. Attraverso l’intelligenza artificiale, offre consulenza aziendale a piccole e medie imprese nei processi decisionali, analizzando variabili di mercato in tempo reale e creando strategie e previsioni della propria attività. Attualmente si prepara all’espansione sul mercato internazionale.