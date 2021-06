Softlab Tech: da inizio luglio si parte a Maddaloni.

da Softlab Tech riceviamo e pubblichiamo

In riferimento alla notizia da voi pubblicata in data 22.06.2021 dal titolo “Jabil: protestano a Napoli ex addetti assunti Orefice Group” dove si fa riferimento erroneamente anche Softlab, l’azienda, precisa quanto segue:

Softlab, come già comunicato pubblicamente in data 17.06.2021, ribadisce che intende portare avanti il proprio piano industriale approvato e presentato alle RSU e le RSA di Caserta, Napoli e Marcianise lo scorso 30 marzo, sul quale ad oggi non c’è evidenza di slittamento rispetto a quanto programmato.

Nell’ambito di questo progetto, che, si precisa, riguarda esclusivamente la società Softlab Tech SpA e non Orefice Group con la quale non si hanno rapporti di nessun tipo, Softlab ha previsto la nascita di Softlab Industrial Services, una moderna Fabbrica 4.0, la cui organizzazione sta procedendo a pieno regime.

Infatti, a breve arriveranno le prime macchine produttive nella sede di Maddaloni che permetteranno di dare il via alla prima fase del progetto e dove saranno assemblati prodotti proprietari per la gestione e la generazione di energia elettrica in ottica eco-friendly.

La consegna delle macchine permetterà di aprire lo stabilimento da inizio Luglio, rispettando in tal modo le tempistiche già più volte annunciate che non sono ad oggi ritardate e bloccate, come erroneamente riportato nell’articolo.