Sostegno a musica e cinema, convenzione Comune – BCC Napoli

È stata siglata una convenzione tra il Comune di Napoli e la Banca di Credito Cooperativo di Napoli per il sostegno alle realtà del territorio che operano nei settori della musica e dell’audiovisivo attraverso lo sviluppo di servizi e prodotti finanziari e creditizi.

La collaborazione, nata nell’ambito dei progetti “Napoli Città della Musica” e “Cohousing Cinema Napoli”, mira a rafforzare la filiera dell’industria creativa, promuovendo la nuova imprenditorialità e consolidando la capacità di azione delle realtà già attive.

“Tale iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, si inserisce nel più ampio obiettivo di incentivare la crescita socio-economica del territorio, promuovendo la cultura come motore trainante per il benessere collettivo”, ha sottolineato il sindaco Gaetano Manfredi. “La firma di questa convenzione segna un passo importante verso il rafforzamento del settore culturale a Napoli, con il supporto congiunto dell’Amministrazione comunale e della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, impegnate nella realizzazione di un futuro prospero per la cultura e le sue industrie creative”, ha proseguito il Sindaco.

“L’obiettivo primario della convenzione è quello di sostenere e promuovere l’associazionismo e le micro e piccole imprese culturali operanti nei settori della musica e del cinema del nostro territorio, offrendo loro l’accesso a linee di credito mirate. Queste risorse finanziarie saranno destinate a iniziative culturali, formazione, spettacoli dal vivo, produzioni musicali e audiovisive e attività che abbiano come obiettivo la valorizzazione del patrimonio culturale napoletano”, ha dichiarato il presidente della BCC di Napoli Amedeo Manzo. “La convenzione prevede che la BCC offra prodotti finanziari con tassi ridotti e senza oneri per la valutazione delle richieste, assicurando un accesso semplificato e agevolato alle risorse necessarie per lo sviluppo delle imprese culturali”, ha proseguito Manzo.

Le imprese che realizzano attività o eventi afferenti ai progetti “Napoli Città della Musica” e “Cohousing Cinema Napoli” (ossia progetti che abbiano ottenuto il patrocinio morale del Comune di Napoli e l’autorizzazione all’utilizzo dei loghi “Napoli Città della Musica” e/o “Cohousing Cinema Napoli”) potranno usufruire di finanziamenti fino a 50.000 euro con un plafond complessivo di 4,5 milioni di euro da utilizzare per investimenti, sostegno circolante e apertura di conti correnti. La durata dei finanziamenti è variabile, con un termine che va da un minimo di 12 mesi a un massimo di 96 mesi.

“Questa convenzione rappresenta plasticamente il lavoro che stiamo conducendo per fare sistema e valorizzare l’industria culturale, dell’audiovisivo e della musica ma non solo, a Napoli! settore in grande crescita le cui potenzialità vanno sostenute e sviluppate e una operazione come questa certamente rappresenta un tassello molto importante ed una prima volta significativa a vantaggio dell’occupazione e per lo sviluppo delle imprese dello spettacolo”, ha dichiarato il consigliere delegato del sindaco per industria musica e audiovisivo Ferdinando Tozzi.