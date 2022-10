Sostegno della Cub Campania alla mobilitazione del 15 ottobre a Madrid, in difesa del potere d’acquisto, dei salari e delle pensioni, giovedì 13 presidio al Consolato spagnolo.

Con un’economia interconnessa, abbiamo visto come è emersa una grave crisi energetica internazionale; la comparsa di problemi di approvvigionamento di cereali che minacciano una carestia che potrebbe colpire i paesi più poveri del pianeta; il timore di un nuovo disastro nucleare poiché le aree in cui operano le centrali nucleari diventano zone a rischio.



In particolare la classe operaia ha subito le conseguenze che questa nuova crisi sta producendo nelle nostre società europee: aumento inarrestabile dell’inflazione, che svaluta i nostri stipendi e riduce il potere d’acquisto, posti di lavoro a rischio e minacce come l’imposizione di nuove politiche di austerità, energia compresa.

Tutto questo si concretizza in scioperi e azioni di denuncia che attraversano l’Europa. Alla fine del mese scorso abbiamo partecipato a una call in Francia e il 15 ottobre ci sarà una manifestazione a Madrid per denunciare lo sviluppo di una situazione che minaccia di aumentare ulteriormente le gravi disuguaglianze sociali esistenti.

I sindacati di base e conflittuali si sostengono e si mobilitano per protestare contro l’aumento dei salari e a sostegno della resistenza non governativa ucraina, nel caso dei sindacati francesi, e contro la Guerra e l’economia di guerra, nel caso dei sindacati italiani, che il prossimo 2 dicembre scenderanno in piazza in tutta Italia.