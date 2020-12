Sportello anticrisi: emergenza sanitaria bomba sociale.

“Per due milioni di italiani sarà un Natale sovraindebitato. L’emergenza sanitaria è diventata una bomba sociale, parliamo di uomini e donne, padri e imprenditori alle prese con gravi situazioni debitorie.

Rispetto a dieci anni fa, quando scoppiò la bolla Lehman Brothers, il numero di italiani indebitati è raddoppiato. E si prevede che nei prossimi cinque anni un milione e mezzo di case saranno pignorate e vendute all’asta, a un valore di mercato bassissimo. Per sostenere le centinaia di migliaia di persone in crisi, nasce lo ‘Sportello sociale anticrisi’, composto da un pool di professionisti esperti in crisi d’impresa e sovraindebitamento per fornire possibili soluzioni e permettere alle pmi e ai consumatori di superare la crisi e liberarsi dal debito. Il messaggio che vogliamo lanciare è che le soluzioni esistono e si possono superare anche situazioni che appaiono irrimediabili.

Saremo operativi anche a Natale e Capodanno, con le nostre sedi di Napoli e Milano, per lanciare un messaggio di sostegno e vicinanza a chi si trova in difficoltà”.

Lo ha detto Monica Mandico, presidente dello Sportello sociale anticrisi, nel corso del webinar “Natale sovraindebitato per famiglie e imprese”.

Federico Alvino, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, evidenzia: “Lo Sportello sociale anticrisi è una risposta di grande importanza per i cittadini sovraindebitati. C’è, in moltissimi casi, l’esigenza di conoscere gli strumenti a disposizione per superare un momento di crisi. In questo senso, grande valore hanno i professemergezaionisti che saranno formati con un master specifico in Crisi d’impresa in linea con il nostro progetto di legal clinic, che viene attivato dall’Università Parthenope”. (ANSA).