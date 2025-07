Sportello sociale Salp per assistenza a senza fissa dimora

- pubblicità -

Aperto a Napoli presso le sedi del sindacato SALP lo “sportello sociale”, un progetto pilota innovativo in Campania dedicato alla tutela dei diritti delle persone senza fissa dimora e delle categorie più fragili, e disponibile al Numero Verde 081/2301089).

Il servizio rappresenta una svolta epocale nell’accesso ai diritti fondamentali per chi vive situazioni di estrema marginalità: Il SALP, alla luce dellaLegge n.176/2024 che garantisce l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale alle persone senza fissa dimora anche in assenza di residenza anagrafica, fornisce infatti assistenza gratuita amministrativa per ottenere l’iscrizione all’ASL per l’accesso al medico di base, alle prestazioni sociali e per l’ISEE. Un progetto che si estenderà presto anche ad altre Regioni italiane.

Il SALP (Sindacato Acai Lavoratori e Pensionati), che nasce da una storica esperienza dell’associazionismo cristiano, si conferma così una realtà sindacale fortemente attiva su scala nazionale, con oltre 1300 sedi in Italia e una presenza concreta nei settori chiave del welfare e del lavoro. A distinguere il SALP è il suo impegno nel terzo settore in particolare verso le fasce più fragili della popolazione.

“Vivere per strada – afferma il Presidente SALP Raffaele Iavazzi, è una condizione disumana e di estrema difficoltà che solitamente viene determinata da una crisi personale accompagnata dalla mancanza di una rete sociale ed economica. Non sono solo le persone che vivono per strada ad essere senza dimora, ma anche coloro che vivono un disagio abitativo più o meno grave che è parte determinante di una più ampia situazione di povertà estrema. Il nostro dovere – continua – è ascoltarli e offrire, nelle nostre possibilità, soluzioni concrete. E’ fondamentale l’impegno di tutte le strutture collaterali del sistema unico SALP (Caf, patronato, federazioni agricole, inquilini, colf e badanti) per la realizzazione di questo progetto e per lo sviluppo di questa realtà sindacale”.

Il Sindacato SALP si occupa della tutela dei diritti dei lavoratori, dei pensionati, dei cittadini e delle loro famiglie, delle categorie più fragili. Esso è firmatario, insieme ad altre organizzazioni nazionali, di contratti collettivi nazionali depositati presso il CNEL per settori come turismo, colf e badanti, terziario, metalmeccanico, aziende e cooperative agricole.

“In parallelo all’attività sindacale – aggiunge Massimo Scherillo, responsabile per la Campania del Sindacato SALP – siamo impegnati anche nella solidarietà promuovendo eventi benefici con il progetto di promozione sociale Uguali nelle diversità, che realizza eventi sportivi rivolti a giovani appartenenti alle categorie più svantaggiate, fragili e diversamente abili, e per la raccolta fondi, come il recente “Derby dei Campioni” con personaggi dello spettacolo e campioni del calcio tenutosi il 27 maggio allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, di cui il SALP è stato sponsor. Un evento il cui incasso è stato devoluto in beneficenza all’Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon e all’associazione UNICA che, con il forte impegno del PM Catello Maresca, è attiva nella divulgazione della Cultura della Legalità e contro la violenza di genere”.