Spread, Marrone (Confapi): ora banche investano su Pmi

«Lo spread ai minimi da quindici anni è un dato che fa sorridere i mercati e rassicura Bruxelles. Ma fuori dai palazzi, nelle piccole e medie industrie italiane, la fiducia non si misura in punti base: si misura in credito accessibile, in investimenti sostenuti, in piani di crescita finanziati. Il sistema bancario non può limitarsi a incassare i dividendi di un Paese percepito più solido. Deve tradurre quello spread favorevole in linee di garanzia per le imprese che esportano, innovano, assumono. La vera sfida è trasformare la rendita finanziaria in ossigeno per il tessuto produttivo, non in margini da bilancio».
A dirlo è Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli e responsabile nazionale Zes per Confapi.
«Le PMI italiane hanno dimostrato una resilienza che nessun algoritmo poteva prevedere. Eppure sono oggi schiacciate da due zavorre: i dazi che comprimono la competitività internazionale e le regole cervellotiche del Green Deal europeo che creano incertezza e paralizzano gli investimenti, come dimostra la crisi dell’automotive. In questo scenario la fiducia dei circuiti creditizi diventa decisiva, perché senza finanza l’industria resta immobile e perde terreno sui mercati globali».
Marrone aggiunge: «Serve un cambio di paradigma: le banche devono tornare a scommettere su chi produce, con la stessa fiducia che i mercati stanno riconoscendo all’Italia. Altrimenti lo spread basso resterà un numero da presentazione, buono per le slide ministeriali ma sterile per l’economia reale. E il capitale della fiducia, se non trasferito alle imprese, rischia di evaporare senza mai diventare crescita».
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.