Stadio, da Cipess via libera a finanziamento

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Buone notizie sul fronte dello stadio Diego Armando Maradona. Il Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ha confermato il finanziamento da 150 milioni di euro destinato al rifacimento dell’impianto di Fuorigrotta.

Ad annunciarlo è stato l’assessore comunale alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza, con un messaggio pubblicato sui social. “Il Cipess ha confermato il finanziamento dei 150 milioni per il rifacimento dello stadio Maradona. Grazie a Roberto Fico: ha mantenuto una promessa non facile, proponendo un’importante rimodulazione di fondi e rimediando a precedenti anomalie nei finanziamenti agli stadi della Regione”, ha scritto.

Nel suo intervento, Cosenza ha inoltre ringraziato il Governo e in particolare i ministri Andrea Abodi e Tommaso Foti, sottolineando la collaborazione istituzionale sul fronte sportivo. “Obiettivamente, nell’ambito dello sport il Governo non sta guardando al colore politico. La sinergia con Napoli è molto forte: con l’America’s Cup, la partita inaugurale della Nazionale di pallavolo agli Europei e adesso lo stadio”, ha affermato.

L’assessore ha poi rivolto un ringraziamento al Comune di Napoli, al capo di gabinetto, al direttore generale e agli uffici coinvolti nella complessa operazione amministrativa. Il messaggio si conclude con un riferimento alla città e alla squadra azzurra: “Forza Napoli sempre, Napoli squadra ma soprattutto Napoli città. Sempre più una città-squadra”.

La conferma delle risorse rappresenta un passaggio significativo per il progetto di riqualificazione dell’impianto di Fuorigrotta, destinato a ospitare interventi di ammodernamento e adeguamento infrastrutturale.