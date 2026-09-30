Stadio, dal Comune 50 milioni per Euro 2032

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La città di Napoli compie un passo decisivo verso la candidatura dello stadio Diego Armando Maradona per gli Europei di calcio del 2032. La Giunta comunale, su impulso del sindaco Gaetano Manfredi, ha approvato una delibera che autorizza l’impiego di 50 milioni di euro di risorse comunali destinati alla riqualificazione dell’impianto di Fuorigrotta.

Copertura finanziaria garantita: 200 milioni complessivi

I fondi del Comune si aggiungono ai 150 milioni stanziati dalla Regione Campania tramite il Cipess, assicurando così la copertura economica necessaria per rispettare il cronoprogramma richiesto da Figc e Uefa. Secondo la nota diffusa dal Comune, l’intervento rispetta i parametri fissati dalle autorità calcistiche per la candidatura degli stadi italiani che ospiteranno la competizione continentale.

Un percorso già avviato

La Giunta aveva già approvato gli indirizzi progettuali per l’ammodernamento del Maradona, mentre nell’aprile 2026 era stato firmato il Protocollo d’Intesa tra Regione e Comune per interventi strategici sulla città e sull’impianto sportivo. Il nuovo passaggio amministrativo chiude la parte finanziaria e conferma la volontà politica di presentare Napoli come sede di Euro 2032.

Ora la parola a Figc e Uefa

Con la copertura economica definita, si attende la conclusione dell’iter previsto da Figc e Uefa per la selezione definitiva degli stadi che ospiteranno le partite del torneo. Il Maradona, già teatro di grandi eventi internazionali, punta a entrare nel novero degli impianti scelti per la competizione organizzata congiuntamente da Italia e Turchia.