Stellantis, le Congratulazioni a Filosa da Marrone (Confapi Napoli)

Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli e responsabile nazionale Zes di Confapi, esprime le sue più vive congratulazioni ad Antonio Filosa per la recente nomina a Chief Executive Officer di Stellantis. “La scelta di Filosa, napoletano di origine, è un segnale di grande valore per il nostro territorio e per l’intera filiera dell’automotive,” dichiara Marrone. “La sua profonda esperienza e le sue comprovate capacità manageriali, come evidenziato dal presidente John Elkann, rappresentano una garanzia per il futuro del Gruppo”.

Marrone si augura che il nuovo Ceo ponga particolare attenzione agli stabilimenti di Pomigliano d’Arco, Melfi e di tutto il Sud Italia, strategici per il rilancio del settore automobilistico. “Questi impianti non sono solo centri di produzione, ma pilastri fondamentali per l’occupazione e la crescita economica delle comunità locali,” sottolinea Marrone. “Confidiamo che Antonio Filosa, forte delle sue radici napoletane e della sua visione collaborativa, sappia valorizzare il potenziale di questi territori, rafforzando la filiera e promuovendo uno sviluppo sostenibile”.

“Ad Antonio Filosa va il nostro in bocca al lupo,” conclude Marrone, “con l’auspicio che il suo mandato sia all’insegna dell’innovazione e della responsabilità verso i lavoratori e le economie del Sud Italia”.