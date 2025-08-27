Successo per Microcredito all’Expo di Osaka

- pubblicità -

Oggi sul palco dell’auditorium del padiglione Italia si è svolto il convegno dal titolo “L’eccellenza italiana incontra il mondo” organizzato da Confimprese Italia in cui l’Ente Nazionale per il Microcredito, rappresentato dalla dottoressa Emma Evangelista responsabile della comunicazione, è stato protagonista con il racconto dell’esperienza dei venti anni di Microcredito in Italia.

La microfinanza come strumento di una nuova etica economica e di uno sviluppo imprenditoriale incentrato sulla persona, sulle sue capacità e sulle sue necessità. “Ad Expo abbiamo rappresentato il meglio di quanto realizzato nel nostro Paese come esempio per un futuro sostenibile ed inclusivo” – ha dichiarato la dottoressa Emma Evangelista al termine dell’incontro.

“Da anni ci occupiamo di creare soggetti che sostengono l’autoimpresa e l’educazione finanziaria per aiutare le fasce sociali più deboli, per un’economia sociale di mercato che non lasci indietro nessuno.

I nostri progetti favoriscono l’inclusione sociale e finanziaria per abbattere ogni forma di mercato, ogni forma di violenza, ogni forma di automatismo di mercato.

Noi creiamo progetti e opportunità per coloro che versano in uno stato di disagio, di bisogno, un bisogno temporale, un bisogno che attraverso la fiducia e gli strumenti finanziari dobbiamo superare per evitare la marginalizzazione, le nostre attività finanziarie e le nostre attività socio culturali contribuiscono nell’immediato a ridurre queste disuguaglianze e a rafforzare il tessuto sociale delle nostre comunità.

Quindi, portare la via italiana del microcredito ad Osaka significa, promuovere l’innovazione, la crescita e l’internazionalizzazione del microcredito e della microfinanza per mostrare al mondo le nostre migliori esperienze e dimostrare che, un’alternativa esiste, che possiamo scommettere su noi stessi, che possiamo dare fiducia alla persona umana, non all’individuo, ma alla persona umana perché le persone non sono numeri ma sono ovviamente progetti di vita. Lo strumento del microcredito è uno degli strumenti più potenti che oggi esistono sul mercato dell’economia perché punta a ridurre questo spazio che c’è tra bisogno e la sua soddisfazione. Sono molto contento di portare questo saluto in questo grande evento e in particolare un ringraziamento all’Ambasciatore Mario Vattani, Commissario straordinario per Expo Osaka 2025, che ha realizzato per il nostro Paese una struttura fatta di uomini e donne che hanno saputo rappresentare il meglio dell’italianità durante l’Expo Osaka 2025”– dichiara Mario Baccini, Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito.