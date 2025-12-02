Sviluppo Lavoro Italia per le persone con disabilità

- pubblicità -

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che si celebra ogni anno il 3 dicembre, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. promuove e realizza in tutto il territorio nazionale una serie di iniziative dedicate alla sensibilizzazione, all’inclusione socio-lavorativa e al rafforzamento delle competenze dei servizi per il lavoro.

Istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, la Giornata rappresenta un momento fondamentale per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con disabilità e sulla necessità di una piena partecipazione alla vita sociale, educativa e professionale.

Nonostante i progressi, i dati mostrano un quadro ancora complesso: in Italia nel 2023 secondo i dati Istat sono 2,9 milioni i cittadini con limitazioni gravi, molti dei quali incontrano ancora ostacoli nell’accesso al lavoro e ai servizi. Appena il 33,1% delle persone tra i 15 e i 64 anni con gravi limitazioni risulta occupata, contro una percentuale di occupati del 57,2% di quelle con limitazioni non gravi e del 61,8% delle persone senza limitazioni.

“Il 3 dicembre non è una ricorrenza simbolica, ma un richiamo all’azione – dichiara il Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia, Paola Nicastro. – Siamo impegnati quotidianamente nel rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro, affinché ogni cittadino, indipendentemente dalla propria condizione, possa trovare percorsi reali verso l’occupazione e la piena partecipazione. Le iniziative che abbiamo attivato in tutta Italia rappresentano non solo un momento di riflessione, ma soprattutto un’occasione concreta per creare connessioni, opportunità, consapevolezza e inclusione”.

Iniziative sul territorio nazionale

Fino al 18 dicembre 2025, Sviluppo Lavoro Italia, in collaborazione con Centri per l’Impiego, istituzioni locali, scuole, associazioni ed enti del terzo settore, sta realizzando un vasto programma di attività tra cui:

Recruiting Day dedicati al Collocamento Mirato

Speech e seminari sul tema disabilità e lavoro

Laboratori tematici rivolti a utenti, docenti, famiglie e operatori

rivolti a utenti, docenti, famiglie e operatori Tavole rotonde e momenti di confronto con imprese, associazioni e stakeholder territoriali

con imprese, associazioni e stakeholder territoriali Open Day dedicati all’utenza con disabilità

Le iniziative coinvolgono numerose città, tra cui: Lanciano, Giulianova, Piombino, Dalmine, Nereto, Grosseto, L’Aquila, Avezzano, Pescara, Roseto degli Abruzzi, Sulmona, Vasto, Lavello, Benevento, Nettuno, Grottaglie, Agrigento, Caltanissetta, Foligno, Chieti, Teramo, Scafa, Potenza e molte altre, con attività programmate anche oltre la data del 3 dicembre per garantire un impegno continuativo e non limitato alla sola ricorrenza.

L’obiettivo è chiaro: trasformare la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità in un motore di consapevolezza, responsabilità e nuove opportunità, contribuendo alla costruzione di una società più equa e inclusiva.