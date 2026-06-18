Svimez, Sud cresce più del Nord per il quarto anno consecutivo

Per il quarto anno consecutivo il Mezzogiorno cresce più del Centro‑Nord. Secondo le stime Svimez, nel 2025 il Pil delle regioni meridionali è aumentato dello 0,7%, superando il +0,5% registrato nel resto del Paese. Un risultato che l’associazione definisce “unico nelle serie statistiche omogenee disponibili dal 1980”.
Crescita nazionale debole, ma forti differenze territoriali
Pur in un contesto di crescita nazionale modesta – Pil Italia +0,5%, sotto l’1% per il secondo anno consecutivo – Svimez evidenzia una forte variabilità regionale. La diversa capacità di risposta al ciclo economico, spiega il rapporto, dipende dalla composizione della domanda, trainata dagli investimenti, soprattutto nelle costruzioni, e da differenze strutturali consolidate negli ultimi vent’anni.
Sud: Abruzzo in testa, bene Sardegna, Campania e Calabria
Nel Mezzogiorno la performance migliore è dell’Abruzzo (+1,9%), sostenuto dall’industria e da un boom delle costruzioni (+21,9%).
Seguono: Sardegna +1,1%, Campania +0,9%, Calabria +0,8%
Unica regione meridionale in calo è il Molise (-1,1%).
Centro e Nord: Lazio avanti, industria debole penalizza il Settentrione
Nel Centro spicca il Lazio (+2%), mentre nel Nord la crescita resta contenuta: Nord‑Ovest +0,3%, Nord‑Est +0,4%
La frenata è attribuita alla debolezza dell’industria e dell’export.
Secondo Svimez, il vantaggio del Sud è stato sostenuto soprattutto dalla forte dinamica degli investimenti, in particolare nelle costruzioni, cresciute del 48,6% tra 2022 e 2025, contro il +34,3% del Centro‑Nord.
Italia sotto la media Ue: divario in aumento
Il rapporto segnala anche un peggioramento del confronto europeo. Nel 2025 il Pil italiano è cresciuto dello 0,5%, in rallentamento rispetto al +0,8% del 2024 e per il secondo anno consecutivo sotto la media Ue a 27 (+1,5%).
Tra le principali economie europee: Spagna +2,8%, Francia +0,8%, Germania +0,2% (dopo la recessione del biennio precedente)
Svimez osserva che, “dopo un triennio 2021‑2023 di sviluppo relativamente più intenso, nell’ultimo biennio l’Italia è tornata su un sentiero di crescita bassa, simile ai modesti incrementi dei primi vent’anni del Duemila”.
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