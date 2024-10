Taxi, Carbone: no a nuove licenze

- pubblicità -

“I cittadini hanno ragione a lamentarsi della carenza di taxi e autobus di linea, è innegabile che i tempi d’attesa siano ancora eccessivi. Ma la soluzione non può essere l’aumento esponenziale dei mezzi in circolazione, la proverbiale ‘pezza’ a un problema ben più complesso che abbiamo in città: il traffico. In Italia ci sono troppe auto in circolazione, 681 ogni 1000 abitanti, un numero molto più alto rispetto alla Germania (586), alla Francia (572) e al Regno Unito (549), e ben oltre la media europea di 570 auto per 1000 abitanti. Napoli, storicamente, è una delle città con più auto per persona, una tendenza che invece sta diminuendo fortemente nelle città dell’Italia Settentrionale, con Milano in testa.

Il mito della crescita infinita delle auto è un’invenzione delle multinazionali, da Uber a Stellantis. Non abbiamo bisogno di più auto in circolazione, ma di strade libere dai veicoli privati per permettere ai mezzi pubblici di circolare più rapidamente.

Ci sono due principi centrali per risolvere questo problema: un maggiore utilizzo dei mezzi su rotaia e una rivoluzione del piano traffico. È necessario creare più corsie preferenziali e ZTL, in modo da ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza dei mezzi pubblici e, di conseguenza, quelli di attesa per turisti e cittadini. Attualmente, manca un vero piano del traffico in città, anche se l’Assessore Cosenza ha correttamente indicato che questo tipo di intervento debba seguire il rafforzamento del trasporto pubblico, in modo da avere prima un’alternativa credibile per chi dovrà lasciare la macchina.

Io credo che, visti i progressi già registrati sulla Linea M1, il tempo sia maturo per cominciare una prima riduzione del numero di auto che ogni giorno entra in città, utilizzando ZTL e parcheggi di interscambio per fermare i veicoli prima dell’arrivo in centro. Senza queste misure, è normale che taxi e autobus rimangano bloccati per ore nel traffico di Via Acton o Via Marina. In queste condizioni, raggiungere il Beverello o la Stazione Centrale sta diventando impossibile”, lo riferisce in una nota il presidente della Commissione Cultura, Luigi Carbone.