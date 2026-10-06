Taxi, presidio davanti Palazzo San Giacomo

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I tassisti tornano a chiedere risposte all’amministrazione comunale sul fronte del caro carburante e della mobilità urbana.

Questa mattina diverse sigle sindacali del settore hanno organizzato una manifestazione davanti a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, per sollecitare misure di sostegno economico alla categoria e l’attuazione di un piano efficace per affrontare le criticità del traffico cittadino.

Alla protesta hanno aderito Sitan/Atn, Unimpresa, Federtaxi/Cisal, Fast/Confsal e il Comitato Tassisti di Base.

Nel corso dell’iniziativa i rappresentanti della categoria hanno richiamato l’attenzione sulle difficoltà quotidiane legate alla congestione della viabilità urbana.

«Ci risulta che l’ultimo Consiglio comunale non abbia raggiunto il numero legale perché alcuni consiglieri sarebbero stati bloccati proprio dal traffico cittadino», ha affermato un rappresentante delle organizzazioni promotrici. «Se il problema del traffico impedisce persino a chi amministra la città di raggiungere le sedi istituzionali, quanto questa situazione condiziona ogni giorno i tassisti che lavorano per strada?».

Per rendere visibile la protesta senza aggravare i problemi della circolazione, i manifestanti hanno scelto di non portare in piazza le vetture. Davanti al Municipio sono stati invece esposti filari di fogli con la scritta “Taxi”, sistemati come panni stesi ad asciugare.

Senza auto per senso di responsabilità

Una scelta simbolica che, spiegano i sindacati, vuole testimoniare il senso di responsabilità della categoria. «Abbiamo deciso, per non creare ulteriore disagio alla circolazione, di non portare le auto in piazza e, per non danneggiare i clienti, di non sospendere il servizio. Speriamo che questa nostra sensibilità abbia il giusto riscontro da parte degli amministratori».

Al centro delle richieste restano quindi il sostegno agli operatori penalizzati dall’aumento dei costi dei carburanti e interventi strutturali per migliorare la viabilità cittadina, considerata dai tassisti una delle principali criticità per l’esercizio quotidiano dell’attività.