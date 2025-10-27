Taxi vs NCC, preoccupazione di Confesercenti

- pubblicità -

Non accenna a placarsi la tensione tra gli operatori del servizio di noleggio con conducente (NCC) e i tassisti nella città di Napoli. Gli episodi di duro confronto e disagio registrati negli ultimi giorni destano forte preoccupazione all’interno della categoria e rischiano di compromettere la sicurezza e la serenità di lavoratori e utenti.

Il Presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, annuncia un’iniziativa immediata: “Provvederò a chiedere un incontro urgente con S.E. il Prefetto Michele di Bari affinché si possa affrontare concretamente una situazione che, pur sembrando risolta, continua invece a ripresentarsi. È necessario un intervento deciso per garantire sicurezza, legalità e rispetto tra le diverse categorie del trasporto pubblico non di linea.”

Il Presidente Prov.le di Napoli Federnoleggio/Confesercenti, Antonio Paone, esprime la propria preoccupazione per l’evolversi della situazione: “Stiamo scherzando con la sicurezza e l’incolumità dei passeggeri e degli autisti. Non è accettabile che operatori che svolgono quotidianamente il proprio lavoro nel rispetto delle norme debbano affrontare un clima di tensione costante. Gli NCC non lavorano più con serenità, e questo deve far riflettere tutti sulla gravità del momento.”

Federnoleggio-Confesercenti ribadisce, inoltre, la piena disponibilità al dialogo istituzionale, ma chiede con forza l’attivazione di tutte le misure utili a ristabilire un clima di tranquillità e tutela per tutti gli operatori e per i cittadini che usufruiscono dei servizi di mobilità.