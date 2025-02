Advertage Communication, AI al centro della strategia

- pubblicità -

Advertage Communication, agenzia di comunicazione integrata, specializzata in branding, sviluppo corporate, web design, progettazione e produzione, annuncia la nascita della IA UNIT e posiziona l’intelligenza artificiale come elemento centrale della sua strategia che mira a consolidare e sviluppare la leadership dell’agenzia nel settore.

Con oltre 25 anni di esperienza e numerose collaborazioni con importanti aziende e brand nazionali, Advertage Communication continua a rivoluzionare gli standard di settore, anticipando le nuove tendenze della comunicazione con stili, linguaggi e metodologie innovative.

Dalla fotografia professionale al graphic design e progettazione grafica, dai servizi di web marketing ai siti web e app: l’agenzia, da sempre, lavora su un approccio rivoluzionario che ha portato negli anni all’utilizzo di metodologie e strumenti dalle straordinarie potenzialità. È su queste basi che, in maniera strutturata e con risorse altamente competenti e professionali, è stata introdotta anche l’Intelligenza Artificiale.

“Con l’introduzione della nuova Unit completamente dedicata all’intelligenza artificiale – ha detto Gianluigi Manzi, CEO di Advertage Communication – siamo in grado di offrire ai nostri clienti soluzioni di comunicazione più precise e mirate, migliorando significativamente l’efficacia delle nostre campagne. Ad esempio, utilizzando algoritmi di machine learning per analizzare i dati dei clienti in tempo reale. Questo ci permette di adattare le strategie di marketing in modo dinamico e prevedere le tendenze del mercato con maggior accuratezza. Inoltre, grazie alla IA, siamo in grado di identificare modi e tendenze e fornire insight preziosi per personalizzare le strategie e le campagne pubblicitarie in modo ancora più preciso ed efficace”.

Il team della IA UNIT è composto da professionisti altamente specializzati e continuamente formati nell’uso delle più recenti tecnologie di intelligenza artificiale. Strumenti all’avanguardia che, uniti all’esperienza e alla professionalità, stravolgono e potenziano le consuete strategie di marketing e comunicazione.

“L’intelligenza artificiale – ha aggiunto Antonio Manzi, Founder e direttore creativo di Advertage Communication – non solo ci aiuta a gestire meglio i rapporti con i clienti, ma stimola anche la nostra creatività, permettendoci di esplorare idee e approcci innovativi. Nella nostra nuova Unit, l’IA viene integrata in tutte le attività di Advertage Communication, come la creazione di campagne pubblicitarie, la gestione di social media e la produzione di contenuti multimediali, personalizzati e coinvolgenti. Inoltre, gli strumenti di IA ci permettono di monitorare e analizzare le performance delle attività di marketing in real time, fornendo preziose indicazioni che guidano le nostre decisioni strategiche, facendo aumentare l’engagement delle conversioni”.

Advertage Communication continua a consolidare la sua posizione di leadership nel settore della comunicazione, grazie all’adozione di tecnologie avanzate e all’impegno costante nell’innovazione. Con l’introduzione dell’intelligenza artificiale come pilastro centrale della sua strategia, l’agenzia è pronta a ridefinire gli standard di settore e a offrire soluzioni di comunicazione all’avanguardia ai suoi clienti.