Alexa, le classifiche 2024

Alexa è sempre pronta ad aiutare e, anche quest’anno, si è resa disponibile a rispondere alle milioni di domande che ha ricevuto da parte degli utenti italiani, anche quelle più curiose. Oggi, Amazon rivela le più frequenti del 2024[1], tutte perfettamente in linea con le tendenze e gli argomenti più “caldi” dell’anno.

Le celebrità hanno suscitato molta curiosità tra gli utenti, desiderosi di scoprire di più sui loro artisti e personaggi famosi preferiti: “Con chi è sposata Annalisa?”, “Quanti anni ha Loredana Bertè?” e “Qual è il patrimonio di Elon Musk?” sono solo alcune tra le domande più gettonate. Gli italiani si sono rivolti ad Alexa anche per ottenere informazioni di carattere generale, ponendo all’assistente vocale quesiti come “Quanti abitanti ha l’Italia?” o “Chi è il presidente italiano?”, per citare le più frequenti.

Alexa, però, oltre a saper rispondere alle domande e a fornire informazioni utili, è sempre pronta ad intrattenere e far divertire. Quest’anno, infatti, tra le richieste vocali più apprezzate si attestano “Sono tuo padre”, “Il coccodrillo come fa?” e “Autodistruggiti”, alle quali l’assistente vocale ha risposto con battute inaspettate ed esilaranti. Gli utenti italiani hanno anche scoperto nuovi modi di chiacchierare con Alexa, per esempio chiedendo “Alexa, parla in napoletano”.

Non stupisce, quindi, che sia proprio il rapper napoletano Geolier ad aver conquistato il primo posto come artista più ascoltato tramite Alexa su Amazon Music, con il suo album Dio Lo Sa. Mentre, dopo il grande successo di Sanremo, il brano più riprodotto quest’anno tramite l’assistente vocale è stato Tuta Gold di Mahmood.

Oltre alla musica, anche lo sport ha riscosso un enorme successo, con domande riguardo il calcio come “A che ora inizia la partita della Juventus?” e “Come è finita Inter-Milan?”. Ma l’amore degli italiani per lo sport non si ferma al pallone; gli utenti, infatti, si sono dimostrati interessanti anche ad altre discipline, il tennis in particolare. “Quando gioca Jannik Sinner?” è tra le domande più frequenti del 2024, che è stato anche l’anno della consacrazione di Sinner, diventato campione Slam vincendo sia l’Australian Open che lo US Open.

Il supporto di Alexa durante l’anno è avvenuto anche in cucina, dove l’assistente vocale si è trasformata in un sous chef a tutti gli effetti, in grado di fornire ricette e ispirazioni culinarie. Le più richieste del 2024? Al primo posto si trovano i mini dorayaki con Nutella. Nella classifica, anche le polpette di patate, le graffe e la torta fredda alla crema.

Ecco le classifiche complete delle domande più frequenti rivolte ad Alexa nel 2024:

Sport

A che ora inizia la partita della Juventus? Quando si gioca la prossima partita di Serie A? A che ora inizia la partita del Napoli? A che ora inizia Inter-Milan? A che ora inizia la partita dell’Italia? A che ora inizia la partita del Milan? A che ora inizia la partita della Roma? Quando gioca Jannik Sinner? Come sta andando la Juventus? Come è finita Inter-Milan?

Personaggi famosi

Gli utenti italiani hanno chiesto ad Alexa l’età di…

Loredana Bertè Lorella Cuccarini Fiorella Mannoia Ornella Vanoni Michelle Hunziker Pippo Baudo Papa Francesco Gianna Nannini Cristiano Ronaldo Gianni Morandi

Gli utenti italiani hanno chiesto ad Alexa a quanto ammonta il patrimonio di…

Elon Musk Carli Bybel Cristiano Ronaldo LSP Jeff Bezos MrBeast Lionel Messi Chiara Ferragni Donald Trump Silvio Berlusconi

Gli utenti italiani hanno chiesto ad Alexa con chi è sposata/o…

Annalisa Cupido Mike Buongiorno Angelina Mango Siri Dahl Rita Pavone Gerry Scotti Sabrina Ferilli Federica Nargi Napoleone

Ricette

Mini dorayaki con Nutella Polpette di patate Graffe Torta fredda alla crema Frittelle croccanti di patate Croque monsieur Tacos veloci Spaghetti poveri Dorayaki Pizzette rosse

Interazioni più frequenti con Alexa

Gli utenti italiani hanno detto ad Alexa…

Ciao Grazie Buonanotte Ti voglio bene Canta una canzone Sono a casa Chi sei? Autodistruggiti Buona sera Raccontami una storia

Canzoni di Alexa più richieste

Ti voglio bene Ninna nanna Buon compleanno Canzone dei libri Giro giro tondo Nella vecchia fattoria Canzone di Natale La Bella Lavanderina Jingle Bells Coro della Roma

Easter Eggs

Autodistruggiti Sono tuo padre Sai parlare napoletano? Modalità super Alexa Dimmi quanto ho in banca Il coccodrillo come fa? Parla in corsivo Cosa c’è nella Tuta Gold? Chi è la più bella del reame? Dolcetto o scherzetto

Musica

Artista più ascoltato: Geolier

Brano più ascoltato: TUTA GOLD, Mahmood

Album più ascoltato: DIO LO SA, Geolier

