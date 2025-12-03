Amazon, le domande più rivolte ad Alexa nel 2025

- pubblicità -

Alexa è sempre pronta ad aiutare e anche quest’anno è stata al fianco dei milioni di utenti italiani che ogni giorno rivolgono all’assistente vocale le domande più disparate, dallo spazio ai fornelli, dal gossip allo sport fino alla musica.

Oggi, Amazon svela quelle più frequenti nel 2025, fotografando un’ampia varietà di argomenti di tendenza che hanno caratterizzato l’anno in Italia.

In questo periodo le richieste ad Alexa hanno alternato grandi domande e bisogni quotidiani. Da un lato, lo sguardo si è alzato verso il cielo e la curiosità si è posata sulle misure che raccontano il mondo: “Quanto dista la luna dalla Terra?”, “Quanto è alta la Torre Eiffel?” e “Quante persone popolano la Terra?”. Dall’altro, l’attenzione si è spostata sulla vita di tutti i giorni: “Per quanto tempo cuocere un uovo sodo?” e, sul fronte dell’attualità economica, “Qual è il valore di Bitcoin?”. A completare il quadro, l’immaginario magico tipico della stagione invernale: “Dove vive Babbo Natale?”.

In cima alla classifica delle domande più ricorrenti sui personaggi famosi spiccano: “Quanto è alto Carlo Conti?”, sull’onda della conduzione dell’ultima edizione del Festival della canzone italiana; “Con chi è sposato Jeff Bezos?”, con il matrimonio celebrato proprio quest’anno in Italia; e “Qual è il patrimonio netto di Elon Musk?”, protagonista abituale delle cronache tra tecnologia e finanza. E le celebrità sono sempre al centro dell’attenzione: cantanti come Marcella Bella, dopo il grande ritorno sul palco di Sanremo, attrici e attori come Eleonora Giorgi e Roberto Benigni, e volti noti della TV come Michelle Hunziker rientrano tra i più richiesti.

Sul fronte musicale, Olly debutta direttamente al primo posto come artista più ascoltato tramite Alexa e Amazon Music, mentre Cuoricini, dell’ormai ex duo Coma Cose, è il brano più richiesto dell’anno, non a caso uno dei tormentoni più amati del 2025. Chiude il quadro il mondo dei podcast: a guidare è La Zanzara, appuntamento quotidiano che intercetta dibattiti e attualità.

Passando dalla musica allo sport, le domande sul calcio sono le più gettonate, seguite da quelle che riguardano la Formula 1 il tennis. L’attenzione degli utenti si è inoltre concentrata su alcuni dei grandi protagonisti della scena calcistica, alla ricerca di curiosità e informazioni: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi in testa.

Ecco le classifiche complete delle domande più frequenti rivolte ad Alexa nel 2025[1].

Sport

Gli sport su cui gli utenti italiani hanno chiesto maggiori informazioni ad Alexa:

Calcio Formula 1 Tennis Motociclismo Ciclismo

Le squadre di calcio su cui si sono maggiormente focalizzate le domande degli utenti italiani:

Inter Juventus Napoli Milan Roma

I calciatori che hanno incuriosito di più gli utenti italiani:

Cristiano Ronaldo Lionel Messi Diego Maradona Gianluigi Donnarumma Pelé

Domande di cultura generale

Quante persone popolano la Terra? Qual è il valore di Bitcoin? Per quanto tempo devo cuocere un uovo sodo? Dove vive Babbo Natale? Quanto è alta la Torre Eiffel? Quanto dista la luna dalla Terra?

Personaggi famosi

Gli utenti italiani hanno chiesto ad Alexa informazioni su…

Marcella Bella Cristiano Ronaldo Pippo Baudo Massimo Ranieri Michelle Hunziker Patty Pravo Giorgia Adriano Celentano Rita Pavone Gianni Morandi

I cantanti che hanno incuriosito di più gli utenti italiani:

Marcella Bella Massimo Ranieri Patty Pravo Giorgia Adriano Celentano

Le attrici e gli attori che hanno incuriosito di più gli utenti italiani:

Eleonora Giorgi Roberto Benigni Tom Cruise Sophia Loren Lino Banfi

Gli utenti italiani hanno chiesto ad Alexa l’altezza di…

Carlo Conti Gerry Scotti Gianluigi Donnarumma Stefano De Martino Lionel Messi Cristiano Ronaldo Tom Cruise Jovanotti Jury Chechi Antonino Cannavacciuolo

Gli utenti italiani hanno chiesto ad Alexa a quanto ammonta il patrimonio di…

Elon Musk MrBeast Cristiano Ronaldo Jeff Bezos Novak Djokovic Lionel Messi Bill Gates Giorgio Armani Gerry Scotti Trippie Redd

Gli utenti italiani hanno chiesto ad Alexa con chi è/era sposata/o…

Jeff Bezos Giorgia Gerry Scotti Giorgio Armani Carlo Conti Sergio Mattarella Rita Pavone Mara Venier Rita De Crescenzo Pippo Baudo

Musica e podcast

Gli artisti più ascoltati tramite Alexa e Amazon Music dagli utenti italiani:

Olly Juli ANNA Sfera Ebbasta Coma Cose Achille Lauro Geolier Giorgia Shiva Ultimo

I brani più ascoltati tramite Alexa e Amazon Music dagli utenti italiani:

Cuoricini, Coma Cose Balorda nostalgia, Olly e Juli Tutta l’Italia, Gabry Ponte La cura per me, Giorgia APT, Rosé e Bruno Mars Il filo rosso, Alfa Bam Bam, Banfy e Sheridan Volevo essere un duro, Lucio Corsi Golden, Huntr/x (colonna sonora del film KPop Demon Hunters) Incoscienti giovani, Achille Lauro

I podcast più ascoltati tramite Alexa e Amazon Music dagli utenti italiani:

La Zanzara Lo Zoo di 105 Elisa True Crime Non hanno un amico Il Volo del Mattino Deejay Chiama Italia Alessandro Barbero Podcast – La Storia Cose Molto Umane di Gianpiero Kesten Indagini Il giornale radio di RDS