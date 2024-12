Audiovisivi e tecnologie emergenti, il focus

- pubblicità -

Nell’ambito del progetto Heritage Smart Lab – European Digital Innovation Hub, si terrà il workshop “L’impatto delle Tecnologie emergenti sulla produzione audiovisiva e cinematografica”, un evento dedicato all’approfondimento delle più recenti tecnologie applicate alla valorizzazione del patrimonio culturale e all’innovazione nei processi produttivi del settore audiovisivo e cinematografico.

L’iniziativa, promossa da CONFORM – Consulenza Formazione e Management S.c.a.r.l. in collaborazione con il Centro di Competenza Meditech, vedrà la partecipazione di esperti, professionisti e pionieri del settore tecnologico e creativo.

L’evento si propone di illustrare come l’intelligenza artificiale, la realtà virtuale e aumentata, le tecnologie immersive e il 5G stiano trasformando il modo di produrre e fruire contenuti audiovisivi, aprendo la strada a nuove esperienze narrative, migliorando la qualità del prodotto e rendendo l’ecosistema culturale più accessibile e sostenibile.

Il workshop rappresenta un’occasione imperdibile per professionisti e appassionati di tecnologia e creatività, per scoprire come innovazioni dirompenti possano trasformare il panorama audiovisivo e cinematografico, arricchendo al contempo il patrimonio culturale con esperienze immersive e sostenibili.

Programma

15:30 – 16:00 | Presentazione dell’European Digital Innovation Hub

Raffaele Vitulli, Presidente Basilicata Creativa e Coordinatore progetto EDIH

Vincenzo Lipardi, Presidente Spicy Srl

Ivo Allegro, Founder & Partner Iniziativa Cube

16:00 – 16:30 | Antonio Risi – Regista

“Rivoluzione nella Post-Produzione: L’Intelligenza Artificiale come Motore Creativo”

16:30 – 17:00 | Mario Parruccini – Regista

“Dal Concept alla Creazione: CGI, VFX e IA nella Produzione di Serie Televisive”

17:00 – 17:30 | Davide Colangelo – AD Digital Lighthouse

“Tecnologie XR e Ricostruzioni Virtuali per il Patrimonio Culturale”

17:30 – 18:00 | Angelo Giuliana – Direttore Generale Centro di Competenza MediTech

“Tecnologie emergenti per l’Industria Audiovisiva: connettività e innovazione”

18:00 – 18:30 | Alfonso Santaniello – Presidente e Direttore Generale di CONFORM S.c.a.r.l.

“Conf4Tech: Innovazione Digitale e Gamification per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale”